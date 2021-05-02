Телеовощи. Выпуск 390: Самый лучший таймлайн

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|01:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|03:18 —
|Обсуждение новостей
|58:56 —
|«Тень и кость» (Shadow and Bone) — 1x01—03
|01:28:53 —
|«Вампиры средней полосы» — 1x07
|01:39:53 —
|«Бесконечный поезд» — 2x09
|01:45:04 —
|«Хильда» — 2x02
|01:49:40 —
|«Гусар» — 1x16
|01:55:33 —
|«Осенние визиты» — 1x02
|02:18:45 —
|«Невероятные» — 1x03
|02:35:23 —
|«Калейдоскоп ужасов» — 2x03—04
|02:49:53 —
|«Булл» — 5x13
|03:05:03 —
|«Чародей» — 1x21 (впечатления Льва и Ларисы)
|03:13:43 —
|«Тьма» — 3x02 (впечатления Льва)
|03:29:13 —
|«Вавилон 5» — 5x04 (впечатления Юрия)
|03:34:18 —
|«Футурама» — 2x14 (впечатления Ларисы)
|03:41:52 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 3x02 (впечатления Юрия и Льва)
|03:52:36 —
|Благодарим наших спонсоров
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