Телеовощи. Выпуск 389: Либидобой

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:33 —
|Обсуждение новостей
|50:55 —
|«Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown) — 1x01
|01:07:50 —
|«Медиатор» — 1x01
|01:24:17 —
|«Вампиры средней полосы» — 1x06
|01:42:35 —
|«Бесконечный поезд» — 2x08
|01:49:23 —
|«Неуязвимый» — 1x05—06
|02:25:49 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 3x07 (впечатления Юрия и Льва)
|02:33:46 —
|Рубрика «Еженедельный Думкок»
|02:41:58 —
|«Тьма» — 3x01 (впечатления Льва)
|02:49:19 —
|«Вавилон 5» — 5x03 (впечатления Юрия)
|02:55:24 —
|«Футурама» — 2x13 (впечатления Ларисы)
|03:04:44 —
|«Хильда» — 2x01
|03:10:48 —
|«Гусар» — 1x15
|03:15:56 —
|«Чародей» — 1x20 (впечатления Льва и Ларисы)
|03:24:40 —
|«Невероятные» — 1x02
|03:38:55 —
|«Калейдоскоп ужасов» — 2x02
|03:52:17 —
|«Новобранец» — 3x11
|04:06:07 —
|«Булл» — 5x12
|04:20:10 —
|«Мистический квест: Пир ворона» — 1x00
|04:32:10 —
|Благодарим наших спонсоров
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