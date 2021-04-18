Телеовощи. Выпуск 388: Проблемы с тронутыми

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:34 —
|Обсуждение новостей
|36:29 —
|Отвечаем на вопросы
|58:13 —
|«Бунтарка» (Rebel) — 1x01
|01:03:39 —
|«Папа, перестань меня позорить!» (Dad Stop Embarrassing Me!) — 1x01
|01:11:38 —
|«Милиционер с Рублёвки» — 1x01
|01:22:27 —
|«Вампиры средней полосы» — 1x05
|01:38:49 —
|«Бесконечный поезд» — 2x07
|01:45:25 —
|«Невероятные» (The Nevers) — 1x01
|02:12:27 —
|«Хильда» — 1x13 (финал сезона)
|02:26:10 —
|«Гусар» — 1x14
|02:33:36 —
|«Чародей» — 1x19 (впечатления Льва и Ларисы)
|02:40:37 —
|«Футурама» — 2x12 (впечатления Ларисы)
|02:44:16 —
|«Вавилон 5» — 5x02 (впечатления Юрия)
|02:50:19 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 3x06 (впечатления Юрия и Льва)
|02:55:51 —
|«Тьма» — первые впечатления Льва от третьего сезона
|03:00:13 —
|Рубрика «Почти еженедельный Думкок»
|03:06:17 —
|«Невероятные» — 1x01
|03:11:16 —
|«Новобранец» — 3x10
|03:13:22 —
|«Калейдоскоп ужасов» — 2x01—02
|03:19:06 —
|«Булл» — 5x11
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