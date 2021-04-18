Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 апреля

Пионерский хоррор «Пищеблок» расскажет о борьбе детей с ужасами советского режима (видео с датой выхода). И борьба эта, судя по возрастному ограничению 18+, будет жаркой.
«У него нет чёрных друзей» — глава по расовому разнообразию в BBC критикует «Лютера» Идриса Эльбы за неправдоподобие. Но она проследит за тем, чтобы всё исправить.
Тед Мосби знает, почему многие фанаты ненавидят концовку ситкома «Как я встретил вашу маму». Всё дело в отрицании скорби.
В сеть слили трейлер второго сезона «Любовь, смерть и роботы». Красиво, депрессивно, разнообразно.
Приквел «Властелина колец» станет самым дорогим сериалом в истории. Только на первый сезон потратят почти полмиллиарда долларов.
Warner Bros. в своём репертуаре? Доминик Пёрселл покинул сериал «Легенды завтрашнего дня» из-за разногласий со студией. Актёр напомнил коллегам: «Студии на вас наплевать»
Шоураннера «Пацанов» шокировал эпизод третьего сезона Herogasm о супергеройской оргии. Фотодоказательство присутствует.
«Я чувствую, что должен лично извиниться перед каждым индийцем» — Хэнк Азария раскаивается за роль Апу в «Симпсонах». Актёру до сих пор стыдно.
«Невероятные» Джосса Уидона стартовали на HBO лучше «Страны Лавкрафта». И продемонстрировали лучший сериальный старт на HBO Max.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: