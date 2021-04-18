 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Дэйв Батиста и его матёрая команда против зомби-орды в трейлере «Армии мертвецов» Зака Снайдера Везунчик Лиам Нисон — в новом триллере его будет преследовать Моника Беллуччи «Мортал Комбат» выпил всю душу из отечественного кинопроката Сочувствие господину зомби — «Армия мертвецов» Зака Снайдера покажет мертвецов в более выгодном свете Зак Снайдер обещает: «Армия мертвецов» раскроет секрет альфа-зомби
СЕРИАЛЫ
203
 
Прямая ссылка на новость:

Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 апреля

Теги
Дайджест
Комментарии

Ещё на эту тему

5Шоураннер «Пацанов» подтвердил: Сценарий супергеройского блокбастера о «Семёрке» существует 2«Сверхъестественный» Дженсен Эклс прибыл на съёмки третьего сезона «Пацанов» 22В третьем сезоне «Пацанов» появится Маленькая Нина — повёрнутая на секс-игрушках глава русской мафии

Тоже интересно

16Самара Уивинг сыграет распутную кинозвезду в ремейке французской комедии 10Лучше «Хардкора»: «Никто» стал кем-то в американском прокате 10Гнев Джейсона Стэйтема — первый постер нового фильма Гая Ричи 2«Суперкрошки» Хлоя Беннет и Дав Кэмерон на первом официальном промо-арте сериала 15Руби Роуз в «Бэтвумен» рекастнули — знакомьтесь с новой Кейт Кейн

Далее на КГ

0
По манге «Пять невест» снимут аниме-фильм
 16
Вторая MMORPG по «Властелину Колец» отменена
 18
Режиссёр «Форсажа 9» обсуждал отправку героев в космос с учёными-ракетчиками
 10
Эрик Бана расследует ужасные преступления в трейлере фильма «Город тайн»
 14
«Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» — ещё один странный сюжетный ход, от которого отказались (фото)
 9
AMC подумывает запустить спин-офф «Ходячих мертвецов» про Нигана
 0
КГ играет: Игровой коллаж № 59
 0
«Рейтинг короля» — трейлер, сэйю и авторы аниме о ни на что не годном принце, мечтающем стать величайшим королём
 0
EA анонсирует симулятор F1 2021 и поднимает на него цену
 0
«Девушка из оперы» — первый трейлер, сэйю и дата выхода аниме про будни воспитанниц музыкальной школы
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Везунчик Лиам Нисон — в новом триллере его будет преследовать Моника Беллуччи
 
Кино Заку Снайдеру пришлось вступиться за Дарксайда
 
Игры Порно-хит Subverse вышел в Steam — смотрим премьерный трейлер
 
Создатели «Зачарованных» раздевали героинь ради рейтингов — сценаристка сериала раскрыла всем глаза
 
Кино Военный лётчик Павел Прилучный на постере экшен-драмы Тимура Бекмамбетова «Девятаев»
 
Завершение «Ходячих мертвецов» стало неожиданностью для авторов и актёров сериала
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в апреле

19 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
20 Вт21:45ЕВА (трансляция)
21 СрНоль кадров в секунду
22 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 388: Проблемы с тронутыми
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 458: «Мортал Комбат», «Гуляй, Вася! 2» и правда Рэя Фишера
 
30Ноль кадров в секунду – 364: Французские шалости
 
435 минут назад – 13: «Майор Гром: Чумной Доктор» — фильм и комиксы
 
 
8ЕВА – 420: Слабые старты
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru