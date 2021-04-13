«Невероятные» Джосса Уидона стартовали на HBO лучше «Страны Лавкрафта»

Многосерийная викторианская фантастика «Невероятные» Джосса Уидона, чья премьера состоялась в воскресенье, продемонстрировала отличный старт. Открывающая серия в первый вечер собрала у экранов свыше 1,4 млн зрителей, позволив сериалу стартовать лучше фантастического хоррора «Страна Лавкрафта» и психологического триллера «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом.

Вдобавок «Невероятные» установили рекорд по просмотрам на HBO Max, продемонстрировав лучший старт среди всех оригинальных сериалов HBO за всё время функционирования цифровой платформы. В общем, так держать.

В невероятной истории о наделённых удивительными способностями женщинах, выполняющих сверхважную миссию по изменению и улучшению мира, снимаются Лора Доннелли, Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Том Райли, Энн Скелли, Бен Чаплин, Пип Торренс, Элинор Томлинсон, Закари Момо, Эми Мэнсон, Рошель Нил и Дэнис О’Хэр. Сейчас проектом руководит шоураннер Филиппа Гослетт.