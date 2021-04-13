 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Netflix обгоняет Marvel со своим экшеном про чернокожего истребителя вампиров Создатели «Зачарованных» раздевали героинь ради рейтингов — сценаристка сериала раскрыла всем глаза Русская шпионка? Ольга Куриленко составит компанию Скарлетт Йоханссон в «Чёрной вдове» Хадзимэ Исаяма завершил популярную мангу «Атака титанов» BAFTA 2021 — полный список победителей
СЕРИАЛЫ
19
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Невероятные» Джосса Уидона стартовали на HBO лучше «Страны Лавкрафта»

Многосерийная викторианская фантастика «Невероятные» Джосса Уидона, чья премьера состоялась в воскресенье, продемонстрировала отличный старт. Открывающая серия в первый вечер собрала у экранов свыше 1,4 млн зрителей, позволив сериалу стартовать лучше фантастического хоррора «Страна Лавкрафта» и психологического триллера «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом.

Вдобавок «Невероятные» установили рекорд по просмотрам на HBO Max, продемонстрировав лучший старт среди всех оригинальных сериалов HBO за всё время функционирования цифровой платформы. В общем, так держать.

В невероятной истории о наделённых удивительными способностями женщинах, выполняющих сверхважную миссию по изменению и улучшению мира, снимаются Лора Доннелли, Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Том Райли, Энн Скелли, Бен Чаплин, Пип Торренс, Элинор Томлинсон, Закари Момо, Эми Мэнсон, Рошель Нил и Дэнис О’Хэр. Сейчас проектом руководит шоураннер Филиппа Гослетт.

Теги
НевероятныеHBOHBO MaxДжосс Уидон
Комментарии

Ещё на эту тему

5Актёры рассказывают о магии, науке и балансе сил в ролике о создании «Невероятных» Джосса Уидона 13Чудо-женщины Джосса Уидона на постерах викторианской фантастики «Невероятные» 25Будущее мира решается в викторианском Лондоне. Вышел трейлер фэнтези Джосса Уидона «Невероятные»

Тоже интересно

26Превращение в небинарного трансгендера помогает Эллен Пейдж на съёмках «Академии Амбрелла» 10Первый взгляд на Оби-Вана Кеноби спустя 10 лет — Юэн Макгрегор готовится к съёмкам спин-оффа «Звёздных войн» 10Лучше «Хардкора»: «Никто» стал кем-то в американском прокате 15Руби Роуз в «Бэтвумен» рекастнули — знакомьтесь с новой Кейт Кейн 77Ролевая игра Cyberpunk 2077 больше никому не нужна

Далее на КГ

0
Люси Лью сыграет обольстительную злодейку в «Шазаме! 2»
 0
«Суперкрошки» Хлоя Беннет и Дав Кэмерон на первом официальном промо-арте сериала
 3
Режиссёр «Конга: Острова черепа» снимет экшен про мобильные боевые костюмы, но не Metal Gear Solid
 5
По мнению Рэя Фишера, главная проблема в пересъёмках «Лиги справедливости» — отсутствие честности
 9
Звезда «Матрицы» об эйджизме в Голливуде: «Мне предложили роль бабушки, едва мне исполнилось 40»
 0
Как снимался умопомрачительный экшен «Сокола и Зимнего солдата» — фото и видео со съёмок
 12
В сеть утекли первые изображения героев «Шанг-Чи и Легенды десяти колец»
 9
Сэм и Баки против Капитана Америки в свежем трейлере «Сокола и Зимнего солдата»
 0
Сборники серий «Ван-Пис», «Истребитель демонов» и «Магическая битва» возглавили новый рейтинг томов манги с самым большим первым тиражом
 5
Анонсирован очередной симулятор реслинга WWE 2K22
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Русская шпионка? Ольга Куриленко составит компанию Скарлетт Йоханссон в «Чёрной вдове»
 
Кино Белая вдова возвращается — прекрасная Ванесса Кирби на свежем кадре «Миссии невыполнима 7»
 
Кино Терминатор против инопланетян: если пришельцы нападут, Арнольд Шварценеггер готов возглавить человечество
 
Новый Капитан Америка на постере «Сокола и Зимнего солдата»
 
Кино Мортал Комбат - обзор фильма
 
Кино Дуэйн Джонсон объявил точную дату выхода «Чёрного Адама»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

21:45ЕВА (трансляция)

Выйдут в апреле

14 СрНоль кадров в секунду
15 Чт20:00Телеовощи (трансляция)
18 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
19 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
7Телеовощи – 387: Борьба с самим собой
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 457: «Батя», «Поступь хаоса» и повесточка «Майора Грома»
 
2Ноль кадров в секунду – 363: Тактикульные и закалённые
 
6ЕВА – 419: Певица против будущего
 
5Телеовощи – 386: Нерегулярное паразитирование
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru