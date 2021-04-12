Как снимался умопомрачительный экшен «Сокола и Зимнего солдата» — фото и видео со съёмок

Помните тот самый прыжок из самолёта в исполнении Энтони Маки и Себастиана Стэна из первой серии «Сокола и Зимнего солдата»? Создатели раскрыли карты и показали, как всё это снималось — просто кровь стынет в жилах (нет). В конце концов, не всем же быть Томами Крузами.
Остальной, не менее зубодробительный экшен, делался примерно так же, в лучших традициях Marvel:
Помимо Стэна и Маки в сериале от Кари Скогланд снимаются Уайатт Рассел, Эрин Келлиман, Даниэль Брюль и Эмили Ванкэмп. До завершения истории осталось два эпизода, которые обещают стать самыми длинными из всех.
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