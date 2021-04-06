 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Гнев Джейсона Стэйтема — первый постер нового фильма Гая Ричи Завершение «Ходячих мертвецов» стало неожиданностью для авторов и актёров сериала Лучше «Хардкора»: «Никто» стал кем-то в американском прокате Шоураннеры «Люцифера» раскрыли название финального эпизода сериала Runner — VR-экшен от любителей аниме-киберпанка
3
СЕРИАЛЫ
227
 
Прямая ссылка на новость:

Анархистка Карли Моргентау на свежем постере «Сокола и Зимнего солдата»

Marvel Studios опубликовала очередной персонажный постер к сериалу «Сокол и Зимний солдат». На этот раз отдельный плакат получила Карли Моргентау (Эрин Келлиман) — воинственная глава радикальной анархистской группировки The Flag-Smashers, воюющей против нового порядка, который установился после возвращения к жизни всех, кто годы назад исчез по мановению перчатки Таноса.

Постеры сериала «Сокол и Зимний солдат»

Чем завершится крестовый поход террористов, накачанных сывороткой суперсолдата, и удастся ли Баки Барнсу (Себастиан Стэн) и Сэму Уилсону (Энтони Маки) их остановить, раскроется в следующих сериях. Четвёртый эпизод приключенческого боевика выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 9 апреля.

Теги
ПостерыГалереяСокол и Зимний солдатDisney+Marvel
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

18Новый Капитан Америка на постере «Сокола и Зимнего солдата» +Себастиан Стэн, Энтони Маки и авторы «Сокола и Зимнего солдата» рассказывают о создании сериала 12«Сокол и Зимний солдат» стартовал лучше, чем «Мандалорец» и «ВандаВижн»

Тоже интересно

141Заку Снайдеру пришлось вступиться за Дарксайда 4Новые фильмы 22–28 марта 2021 года: «Годзилла против Конга», «Поступь хаоса» и другие новинки кино 25«Никто» временно захватил лидерство в отечественном прокате 13Гибель героев в свежем телеролике «Лиги справедливости» Зака Снайдера 6Порно-хит Subverse вышел в Steam — смотрим премьерный трейлер

Далее на КГ

4
Как глава DC Films лишил Супермена чёрного дедушки
 28
Джосс Уидон угрожал Галь Гадот на съёмках «Лиги справедливости»?
 7
Анджелина Джоли в образе сексуального пожарного? Не надейтесь — кадры сурового экшена Тейлора Шеридана
 8
Гром без молнии: фильм «Годзилла против Конга» не заметил отечественного конкурента
 6
Тёмный рыцарь весело проводит праздники в первом трейлере анимационного фильма «Бэтмен: Долгий Хэллоуин Часть I»
 9
Суперсолдат Майкл Б. Джордан отправляется громить Москву в свежем трейлере экшен-триллера «Без жалости»
 38
Дождались! Рэй Фишер рассказал всю правду о Джоссе Уидоне и «Лиге справедливости»
 2
Джейсон Стэйтем и его огненный ствол на свежих кадрах экшена Гая Ричи «Гнев человеческий»
 0
ЕВА-419: Прямая трансляция
 4
Кровь, кишки, жестокость: «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» с Дженсеном Эклсом получил рейтинг R
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Самая продаваемая манга в Японии за февраль 2021 года
 
Кино «Майор Гром» проваливается в прокате: 100 млн на старте и призрачные шансы отбить бюджет
 
Так выглядит персонаж Маколея Калкина в десятом сезоне «Американской истории ужасов»
 
Кино Военный лётчик Павел Прилучный на постере экшен-драмы Тимура Бекмамбетова «Девятаев»
 
Кино Гнев Джейсона Стэйтема — первый постер нового фильма Гая Ричи
 
Кино Терминатор против инопланетян: если пришельцы нападут, Арнольд Шварценеггер готов возглавить человечество
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду

Выйдут в апреле

8 Чт20:00Телеовощи (трансляция)
11 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
12 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
5Телеовощи – 386: Нерегулярное паразитирование
 
45Лазер-шоу «Три дебила» – 456: «Годзилла против Конга» и «Майор Гром»
 
1Ноль кадров в секунду – 362: Сюжет в порно
 
20ЕВА – 415: Допередёргивался
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru