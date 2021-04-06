Анархистка Карли Моргентау на свежем постере «Сокола и Зимнего солдата»

Marvel Studios опубликовала очередной персонажный постер к сериалу «Сокол и Зимний солдат». На этот раз отдельный плакат получила Карли Моргентау (Эрин Келлиман) — воинственная глава радикальной анархистской группировки The Flag-Smashers, воюющей против нового порядка, который установился после возвращения к жизни всех, кто годы назад исчез по мановению перчатки Таноса.

Чем завершится крестовый поход террористов, накачанных сывороткой суперсолдата, и удастся ли Баки Барнсу (Себастиан Стэн) и Сэму Уилсону (Энтони Маки) их остановить, раскроется в следующих сериях. Четвёртый эпизод приключенческого боевика выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 9 апреля.