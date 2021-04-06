Как глава DC Films лишил Супермена чёрного дедушки

Оказывается, сериал «Криптон» мог стать куда интереснее и даже, чем чёрт не шутит, прожить более долгую жизнь, если бы теперь уже бывший глава DC Films Джефф Джонс в своё время принял верные кастинговые решения. Единственно верные. Как выяснилось благодаря Рэю Фишеру, создатели проекта Syfy были открыты к разного рода экспериментам и всерьёз рассматривали на главную роль, деда Супермена, темнокожего актёра Реге Пейджа («Бриджертоны»).

Свершиться историческому событию не дал Джонс, который был категорически против. Его официальный представитель, впрочем, отрицает, что проблема была в цвете кожи — просто продюсер искал кого-то «более похожего на молодого Генри Кавилла». Сами понимаете, у Пейджа не было шансов.

На этом косяки Джонса не закончились. Сценаристка всё того же «Криптона» Надриа Такер рассказала о случившемся на съёмках споре с продюсером — тот с чего-то решил, что ему виднее, как должны выглядеть темнокожие героини:

Я сказала, что мы, Чёрные женщины, склонны часто менять свои причёски. Это не странно, это просто наша фишка. На что он ответил: «Нет, это не так».

Но точат зуб на Джонса сейчас отнюдь не только сторонники #BLM. Горе-продюсер ко всему прочему не дал изменить ориентацию Адаму Стрэнджу, хоть создатель сериала и настаивал на том, чтобы сделать его геем или, на худой конец, бисексуалом. Не срослось. После такого всем сразу должно стать понятно, по чьей милости Киборг в «Лиге справедливости» лишился арки, чести и самоуважения.