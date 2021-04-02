«Бриджертоны» лишились своей главной звезды — Реге Пейдж не вернётся во втором сезоне

Новость, от которой сердечки фанаток «Бриджертонов» точно будут разбиты — Реге Пейдж, которому сериал во многом обязан своими рейтингами, во втором сезоне уже точно не вернётся. Сообщается, что контракт актёра был изначально рассчитан на один сезон, и продлевать его не стали. Оно и понятно — парня вовсю сватают на роль Джеймса Бонда, тут не до любовных драм Netflix.

Информация поступила из максимально официального источника — Леди Уислдаун, которая и тут осталась верна себе:

Дорогие читатели, пока все взгляды устремлены на поиски лордом Энтони Бриджертоном своей виконтессы, мы говорим прощай Реге Пейджу, блистательно сыгравшему герцога Гастингса. Нам будет не хватать Саймона на экране, но он всегда будет частью семьи «Бриджертонов». Дафни останется преданной женой и сестрой, помогая брату с предстоящим социальным сезоном и тем, что он может предложить — больше интриг и романов, чем мои дорогие читатели смогут вынести. С любовь, ваша Леди Уислдаун.

Таким образом, Фиби Дайневор уже точно вернётся в продолжении, а вместе с ней Джонатан Бэйли, Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Рут Геммелль, Харриет Кейнс, Бесси Картер, Люк Томпсон, Полли Уокер и примкнувшая к ним Симон Эшли.