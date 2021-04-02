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Геральт, Цири и Йеннифер в ролике по случаю окончания съёмок второго сезона «Ведьмака»

Потребовалось каких-то 158 съёмочных дней, 15 локаций, 89 актёров и более тысячи членов съёмочной группы — и съёмки второго сезона «Ведьмака» наконец-то завершены! Команда стойко прошла испытание коронавирусом и травмой Генри Кавилла, и детище Лорен Хиссрич уверенно движется к запланированной на этот год премьере.

По такому поводу Netflix даже выпустил официальное видео закулисья, засветившее в том числе и главных героев в лице Геральта (Кавилл), Йеннифер (Аня Чалотра) и повзрослевшей Цири (Фрейя Аллан):

Ко второму сезону «Ведьмака» примкнули Ким Бодния, Кристофер Хивью, Месия Симсон, Аиша Фабьен Росс, Бэзил Айденбенц, Пол Бульон, Агнес Борн, Ясен Атор, Аджоа Андо, Кэсси Клер, Лиз Карр, Саймон Кэллоу, Грэм Мактавиш, Кевин Дойл и Крис Фултон.

Точная дата премьеры новых эпизодов пока не называется.

Промо-арт сериала «Ведьмак»
Теги
ГалереяВедьмак
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