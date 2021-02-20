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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Нильфгаардские рыцари красуются в обновлённых доспехах на закадровом фото второго сезона «Ведьмака»

Хотите поближе взглянуть на усовершенствованные нильфгаардские доспехи? Не хотите? А вы всё равно взгляните — для вас же старались. Информации со съёмочных полей второго сезона «Ведьмака» всё равно пока что кот наплакал, так хоть поглазеете на последние веяния военной моды могущественной южной империи. Раньше эти парадные одеяния нильфгаардских воинов мы видели только издалека, нынче же вояки не стесняются демонстрировать их прямо на камеру.

Промо-арт сериала «Ведьмак»

Не так давно в своём твиттере шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич отметила год с начала съёмок второго сезона. Производственные дела у продолжения экранизации культового фэнтези-цикла Анджея Сапковского идут туговато. То COVID-19 загонит в длительный хиатус, то исполнитель главной роли Генри Кавилл травмируется, то ещё какая-нибудь напасть.

Но тем не менее съёмки продолжаются и когда-нибудь обязательно закончатся. О дате выхода второго сезона никто пока не осмеливается сказать ничего конкретного.

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