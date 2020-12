Netflix засветил первую сцену из второго сезона «Ведьмака»

В ознаменование завершения интерактива под названием 6 Day of Witchmas, проводившегося официальным аккаунтом сериала «Ведьмак» в честь годовщины выхода первого сезона, поклонникам многосерийного фэнтези позволили одним глазком заглянуть во второй сезон, который выйдет ещё нескоро.

Правда, визуализировать продолжение зрителям придётся самим — в сети опубликовали первую страницу сценария второго сезона. Судя по описанию сцены, первый эпизод продолжения будет как минимум частичной экранизацией «Крупицы истины». События разворачиваются в заброшенной лесной деревушке, где чудовище убивает заезжего купца с женой, а их дочь пытается спастись от зверя в усадьбе на холме. В рассказе Анджея Сапковского в похожей усадьбе жил поражённый проклятьем Нивеллен — чудовище с медвежьей головой, которого в сериале играет Кристофер Хивью («Игра престолов»).

This page from the Witcher Season 2 script shows the next season isn't holding back. pic.twitter.com/O2ucSltlls