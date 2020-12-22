Netflix превратит в лайв-экшен-сериал первую популярную работу автора манги «Охотник х Охотник»

10 декабря во всём мире на Netflix вышел лайв-экшен-сериал «Алиса в Пограничье», снятый по манге Харо Асо. И он будет далеко не последним игровым сериалом Netflix, основанным на аниме или манге. В будущем на стриминговом сервисе также выйдут новые адаптации аниме «Ковбой Бибоп» и манги «Ван-Пис». А на днях сайт сервиса сообщил, что Netflix работает над тем, чтобы превратить в лайв-экшен «Отчёт о буйстве духов» (Yu Yu Hakusho).

19-томная манга «Отчёт о буйстве духов» публиковалась в 1990-х годах в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. «Отчёт о буйстве духов» стал первой популярной работой Ёщихиро Тогащи («Охотник х Охотник»). Общий тираж серии превышает 50 млн копий. У манги есть аниме-адаптации: сериал, OVA, фильмы.

Задира Юсукэ Урамэси погибает, пытаясь спасти ребёнка, которого должна была сбить машина. За свой добрый поступок он получает возможность снова вернуться в мир живых. После воскрешения Юсукэ становится «сыщиком мира мёртвых» и обретает сверхъестественные способности для борьбы с силами зла.