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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Боевая Куин Латифа — главная героиня «Великого уравнителя» от CBS

Телеканал CBS опубликовал первый тизер криминальной драмы «Великий уравнитель» с Куин Латифой в роли боевой мадам, которая при необходимости умеет решать проблемы силой. Съёмки многосерийного проекта стартовали в ноябре в Нью-Йорке. Премьера запланирована на 7 февраля.

Зрителям предлагают переосмысление сериала 80-х, по которому Антуан Фукуа некогда снял полнометражный боевик с Дензелом Вашингтоном. Латифа предстаёт в образе таинственной Робин, использующей свои многочисленные умения, дабы помочь в беде всем, кому больше некуда обратиться. В оригинальном сериале персонажа играл Эдвард Вудворд.

Сценаристами и шоураннерами выступают создатель «Касла» Эндрю У. Марлоу и Терри Миллер («Дубль два»). Латифа числится в команде исполнительных продюсеров.

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Видео Великий уравнитель
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