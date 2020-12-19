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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Общество глухих призывает бойкотировать экранизацию «Противостояния» Стивена Кинга

Очередной проект попал под огонь критики за несоответствие нормам инклюзивности, равноправия и разнообразия. На сериал Джоша Буна «Противостояние» по роману Стивена Кинга ополчилось общество глухих, возмущённое тем, что глухонемого персонажа Ника Андроса сыграл актёр Генри Зага, у которого с речью и слухом всё в порядке.

Активисты общества, среди которых несколько глухих актёров и режиссёр, запустили в соцсетях кампанию #StandAgainstTheStand, призванную привлечь внимание к проблеме и бойкотировать сериал CBS All Access, столь наплевательски отнёсшийся к щепетильному вопросу инклюзивности.

В своём главном сообщении творцы с нарушениями слуха выразили возмущение кастинговым решением и заявили, что проект лишается их поддержки и просмотров. И дабы продюсеры сериала не смогли отмахнуться от воззвания, у которого всего 70 подписей, им напомнили, что вместе с друзьями и членами семей общество людей с глухотой насчитывается 466 млн человек по всему миру. Невзирая на это, онлайн-кампания размаха так пока и не получила.

Тем не менее, по информации портала The Hollywood Reporter, руководство CBS планирует-таки встретиться с недовольными и, наверное, как-то договориться. Но это будет непросто, учитывая, что люди, инициировавшие кампанию, упомянули, мол, они обращали внимание на проблему ещё до съёмок сериала, на этапе кастинга, однако ни один глухой актёр так и не попал на пробы, а Бун якобы и вовсе отмахнулся от активистов.

12 Обсудить
Темы
 
Противостояние
 
vsadnik
Лучший комментарий
+22

Их не услышат.
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Общество глухих призывает бойкотировать экранизацию «Противостояния» Стивена Кинга

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