Эмбер Хёрд, Эзра Миллер и другие пособники Рэндалла Флэгга на свежих кадрах «Противостояния» Стивена Кинга

До выхода первой серии постапокалиптического триллера «Противостояние» остаётся полторы недели, и в сети появились предваряющие премьеру свежие кадры из современной адаптации романа Стивена Кинга. На снимках персонажи в исполнении Эмбер Хёрд, Эзры Миллера, Ната Вулфа и Александра Скарсгарда, которому в сериале досталась роль главного злодея Рэндалла Флэгга.

Пугающе актуальный сюжет о мире, пережившем страшную эпидемию, дополнит специально написанная Кингом концовка — автор литературного первоисточника лично занимался сценарием финального эпизода, который послужит прямым продолжением оригинального сюжета.

Помимо вышеперечисленных в проекте задействованы Вупи Голдберг, Джеймс Марсден, Грег Киннир, Оуэн Тиг, Одесса Янг, Хизер Грэм, Генри Зага и Фиона Дуриф. Мини-сериал о решающей битве за человеческие души стартует на видеосервисе CBS All Access 17 декабря.