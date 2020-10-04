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Рэндалл Флэгг и вороны — тизер «Противостояния» Стивена Кинга напоминает о премьере

Потоковый сервис CBA All Access опубликовал лаконичное промо постапокалиптического триллера «Противостояние» по роману Стивена Кинга. В атмосферном тизере, напоминающем о премьерной дате 17 декабря, засветился главный злодей истории Рэндалл Флэгг в исполнении Александра Скарсгарда.

И снова о наболевшем. Экранизация рисует печальное будущее, где очень немногим удалось пережить страшную эпидемию. Остатки человечества пытаются обжиться в новых суровых условиях постапокалипсиса. В страшном новом мире силам добра служит древняя Матушка Абагейл, а воплощением зла является загадочный Рэндалл Флэгг.

Помимо Скарсгарда в мини-сериале снимаются Вупи Голдберг, Оуэн Тиг, Одесса Янг, Хизер Грэм, Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Грег Киннир, Генри Зага, Мэрилин Мэнсон и другие. Сценарной адаптацией занимался создатель Джош Бун; он же режиссировал проект в паре с Винченцо Натали («Штамм»).

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Блоги
Подкасты
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