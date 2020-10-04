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Второй сезон аниме «Волчица и пряности» выйдет в России в дубляже компании «Реанимедиа» Неделя аниме на «КГ» — главные новости 31 августа — 6 сентября Второй сезон «Мандалорца» получил дату выхода Неделя аниме на КГ — главные новости 20–26 июля Неделя аниме на КГ — главные новости 13–19 июля
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 28 сентября — 4 октября
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Сегодня

13:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в октябре

5 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
6 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
8 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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11 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 430: Энола Холмс и год без фильмов
 
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