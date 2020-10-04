Неделя сериалов на КГ — главные новости 28 сентября — 4 октября

Новая Бэтвумен: костюм в полный рост и личный бэтмобиль. Джависия Лесли красуется в образе готэмской супергероини.
Netflix готовит сериал про Конана-варвара. Стриминговый гигант приобрёл права на экранизацию многочисленных романов Роберта Ирвина Говарда.
Главную героиню в сериале «Мисс Марвел» сыграет дебютантка Иман Веллани. Длительные поиски наконец-то увенчались успехом.
«Пацаны» — самый популярный телекомикс сентября. По данным приложения Reelgood.
Пётр Фёдоров расследует дело о погибших туристах в трейлере многосерийного триллера «Перевал Дятлова». Премьера состоится этой осенью.
«Ведьмака» продлили на третий сезон. Redanian Intelligence провёл собственное расследование.
Лиам Хемсворт и Дакре Монтгомери метят на роль злодея в «Песочном человеке» Нила Геймана. Кто-то из них может сыграть Коринфянина.
Гай Ричи снимет многосерийную версию своих «Джентльменов». И сам напишет сценарий.
Финансовая драма «Миллиарды» продлена на шестой сезон. Гостящий в пятом сезоне Кори Столл получит куда больше экранного времени в продолжении.
Сериал «Кобра Кай» получил дату выхода третьего сезона и продление на четвёртый. Продолжение выйдет на Netflix в начале следующего года.