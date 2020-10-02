Гай Ричи снимет многосерийную версию своих «Джентльменов»

Талантливый хулиган Гай Ричи советует не забывать о «Джентльменах». Культовый постановщик обещает вернуть парней в костюмах на экраны — в многосерийном формате. Студия Miramax TV запустила в разработку сериал «Джентльмены», который Ричи срежиссирует по собственному сценарию.

Криминальная экшен-комедия, чьи основные события закручиваются вокруг процветающего бизнеса по продаже марихуаны, таким образом воплотится в том формате, в котором изначально задумывалась. Перед тем как превратить «Джентльменов» в фильм, Гай Ричи питчил их в виде сериала. К слову, пока неизвестно, будет ли многосерийная версия расширенным пересказом событий, сиквелом или спин-оффом. Также неизвестно, кто войдёт в актёрский состав проекта.

Ричи, ко всему прочему, выступит исполнительным продюсером проекта совместно с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом — продюсерами полнометражного оригинала.