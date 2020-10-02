 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Netflix готовит сериал про Конана-варвара Штурмовики, джедаи, Новая Республика — таков путь Дина Джарина и Малыша Йоды в трейлере второго сезона «Мандалорца» Неделя аниме на КГ — главные новости 7–13 сентября Неделя аниме на «КГ» — главные новости 27 июля — 2 августа В PS+ раздадут ремейк Modern Warfare 2... но не в России
КИНО
СЕРИАЛЫ
19
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Гай Ричи снимет многосерийную версию своих «Джентльменов»

Талантливый хулиган Гай Ричи советует не забывать о «Джентльменах». Культовый постановщик обещает вернуть парней в костюмах на экраны — в многосерийном формате. Студия Miramax TV запустила в разработку сериал «Джентльмены», который Ричи срежиссирует по собственному сценарию.

Криминальная экшен-комедия, чьи основные события закручиваются вокруг процветающего бизнеса по продаже марихуаны, таким образом воплотится в том формате, в котором изначально задумывалась. Перед тем как превратить «Джентльменов» в фильм, Гай Ричи питчил их в виде сериала. К слову, пока неизвестно, будет ли многосерийная версия расширенным пересказом событий, сиквелом или спин-оффом. Также неизвестно, кто войдёт в актёрский состав проекта.

Ричи, ко всему прочему, выступит исполнительным продюсером проекта совместно с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом — продюсерами полнометражного оригинала.

+ Обсудить
Темы
 
Джентльмены
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Игры Наплыв упакованной индюшатины
 
Игры Дом, который построит Гейман
 
Трейлер «Защищая Джейкоба»: Крис Эванс, Мишель Докери и семейная трагедия

Тоже интересно

 
Махершала Али — официально новый Блэйд
 
«Мстители: Финал» — специальный трейлер
 
«Бархатная бензопила» — трейлер ужастика с Джейком Джилленхолом от режиссёра «Стрингера»
 
«Король Лев» — первый тизер-трейлер
 
Элтон Джон и создатели «Рокетмена» огорчены цензурой гей-сцен в российской версии фильма
 
Телеовощи. Выпуск 272: Ктулху в чемодане
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Выйдут в октябре

4 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
5 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
6 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
8 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
11 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 429: Визуал в кино
 
9Ноль кадров в секунду – 336: Кадры против ремейка Mafia
 
48ЕВА
 
 
8Телеовощи – 359: Консультант-гетеросексуалист
 
17Ноль кадров в секунду – 335: Приплетатель
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru