Дин Джарин и Малыш Йода путешествуют с комфортом на свежем постере второго сезона «Мандалорца»

Не всё же путешествовать пешком, когда есть такой удобный транспорт. Потоковый сервис Disney+ опубликовал свежий постер второго сезона «Мандалорца». Приключения охотника за головами Дина Джарина (Педро Паскаль) и его «второго пилота» Малыша Йоды продолжатся 30 октября.

Вышедший в сентябре трейлер уже намекнул, что впереди у главных героев опасные и увлекательные приключения и, конечно, новые знакомства. Второй сезон космического вестерна срежиссировали его создатели Джон Фавро и Дэйв Филони, а также Роберт Родригес и Пейтон Рид.