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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Дин Джарин и Малыш Йода путешествуют с комфортом на свежем постере второго сезона «Мандалорца»

Не всё же путешествовать пешком, когда есть такой удобный транспорт. Потоковый сервис Disney+ опубликовал свежий постер второго сезона «Мандалорца». Приключения охотника за головами Дина Джарина (Педро Паскаль) и его «второго пилота» Малыша Йоды продолжатся 30 октября.

Вышедший в сентябре трейлер уже намекнул, что впереди у главных героев опасные и увлекательные приключения и, конечно, новые знакомства. Второй сезон космического вестерна срежиссировали его создатели Джон Фавро и Дэйв Филони, а также Роберт Родригес и Пейтон Рид.

Постеры сериала «Мандалорец»
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