Постеры «Призраков дома на холме» раскрывают названия эпизодов второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал постеры второго сезона «Призраков дома на холме» Майка Флэнегана. Подборка плакатов посвящена эпизодам новой главы антологии ужасов, получившей название «Призраки поместья Блай». Постеры раскрывают заголовки всех серий второго сезона, кроме таинственного восьмого эпизода.

Современная интерпретация готического романа «Поворот винта» и других произведений Генри Джеймса рассказывает о гувернантке Дэни, опекаемых ею детях и других постояльцах фамильного поместья, принадлежащего её осиротевшим подопечным. Особняк с богатой историей, как и его нынешние жители, таит множество тёмных секретов.

Во втором сезоне снимаются Виктория Педретти, Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Генри Томас, Кэтрин Паркер, Т’Ниа Миллер, Рахул Коли, Амели Ив, Бенджамин Эйнсуорт и Амели Смит. Вторым шоураннером сериала значится Мередит Аверилл («Ключи Локков»).

Премьера — 9 октября.