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Первоисточники: twitter.comwww.justjared.com Прямая ссылка на новость:
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Новая Бэтвумен: костюм в полный рост и личный бэтмобиль

Съёмки второго сезона «Бэтвумен» вовсю идут в Ванкувере, и местные фотоохотники активно сливают в сеть снимки со съёмочной площадки, где вовсю трудится новая супегреоиня Готэма в исполнении Джависии Лесли. На свежих фото — экшен-сцена, где помимо Райан Уайлдер засветился, предположительно, бэтмобиль, а также спецкостюм супергероини в полный рост — эмблема и алый парик на месте.

Промо-арт сериала «Бэтвумен» Промо-арт сериала «Бэтвумен»

Райан Уайлдер, как известно, полная противоположность Кейт Кейн — очаровательная, чуточку бестолковая, неряшливая и необузданная. Несколько лет барыжила наркотой, скрывалась от полиции и глушила проблемы вредными привычками. А ещё Райана высококвалифицированный боец без намёка на дисциплину. И, само собой, она открытая лесбиянка.

Сценарий второго сезона пишет шоураннер Кэролйн Дрис. Премьера продолжения стартует на телеканале The CW в начале следующего года.

Промо-арт сериала «Бэтвумен» Промо-арт сериала «Бэтвумен»
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Бэтвумен
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