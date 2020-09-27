Новая Бэтвумен: костюм в полный рост и личный бэтмобиль

Съёмки второго сезона «Бэтвумен» вовсю идут в Ванкувере, и местные фотоохотники активно сливают в сеть снимки со съёмочной площадки, где вовсю трудится новая супегреоиня Готэма в исполнении Джависии Лесли. На свежих фото — экшен-сцена, где помимо Райан Уайлдер засветился, предположительно, бэтмобиль, а также спецкостюм супергероини в полный рост — эмблема и алый парик на месте.

Райан Уайлдер, как известно, полная противоположность Кейт Кейн — очаровательная, чуточку бестолковая, неряшливая и необузданная. Несколько лет барыжила наркотой, скрывалась от полиции и глушила проблемы вредными привычками. А ещё Райана высококвалифицированный боец без намёка на дисциплину. И, само собой, она открытая лесбиянка.

Сценарий второго сезона пишет шоураннер Кэролйн Дрис. Премьера продолжения стартует на телеканале The CW в начале следующего года.