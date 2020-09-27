 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Шоураннеры «Игры престолов» экранизируют «Память о прошлом Земли» Лю Цысиня Неделя аниме на КГ — главные новости 3–9 августа Лорен Шмидт Хиссрич готовит спин-офф «Ведьмака» без Геральта Неделя аниме на КГ — главные новости 13–19 июля Неделя аниме на КГ — главные новости 29 июня — 5 июля
4
КИНО
СЕРИАЛЫ
688
 
Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Как бы выглядел сериал по мотивам «Чужого» по версии создателя «Легиона»

В прошлом году Ноа Хоули — шоураннер «Легиона» и «Фарго» — пытался продать студии 20th Century идею минисериала по мотивам «Чужого» Ридли Скотта. Но управленцы попросили Уайли зачехлить творческую мысль и не мешать сливаться с Disney.

В недавнем интервью Ноа попытался объяснить свой подход к такому непростому франчайзу:

«Чужой» преимущественно показывает худшие проявления человеческой натуры — этакий «Звёздный путь» наоборот. Во втором фильме Сигурни говорит: «Не знаю, какой вид хуже. Они хотя бы не кидают друг друга за процент с прибылей». «Чужие» чаще всего происходят в замкнутом пространстве откуда нельзя сбежать — корабль, тюрьма... И поскольку у монстра есть строго задокументировать цикл жизни — от яйца до ксеноморфа — появляется некая рутина. Мне показалось, что идея расширения окажется в тему. Если вы работаете на малые экраны, то у вас есть часов десять. Если у вас много экшена, допустим часа на два, то остаётся ещё восемь. Так о чём будет сериал? Об этом я с ними и разговаривал. На примере «Легиона»: можно изъять всё супергероическое, но всё равно останется отличное шоу. Давайте оставим Чужого за скобками и подумаем о сути сериала. В чём тема, кто эти персонажи и где драма? Потом мы возвращаем Чужого. И получается бесподобно — отличная драма, в которой есть инопланетяне.

Собственно, Ридли Скотт пытался сделать это в «Прометее» тоже самое — интересный сюжет без монстра. Не все зрители оценили. И сериал по франчайзу наверняка рано или поздно сделают. Но два часа экшена из десяти для серии, конечно, маловато.

Ну а сейчас мистер Скотт продолжает работать над новым сиквелом.

4 Обсудить
 12 июняСигурни Уивер считает, что пора оставить Эллен Рипли в покое 3 июняУ Ридли Скотта появились новые мысли для очередного приквела «Чужого»
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Disney поглотил 21st Century Fox
 
Кино Осмысленные реплики: Зак Пенн про «Матрицу», Джеймс Ганн про «Стражей галактики 2» и Ридли Скотт со своими «Чужими»
 
Аниме Новое аниме весны 2014 года

Тоже интересно

 
Шейн Блэк готов незамедлительно заняться режиссурой фильма «Славные парни 2»
 
Тайка Вайтити напишет и срежиссирует новые «Звёздные войны»
 
«Гори, гори ясно» — трейлер ужастика от продюсера Джеймса Ганна
 
Вот почему Росомаха Хью Джекмана отсутствует в фильме «Люди Икс: Тёмный феникс»
 
«Хищник» — обзор классического фильма и история создания
 
Сериалы «Мандалорец» — самый популярный сериал на стриминговых платформах США
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в сентябре

28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в октябре

 
1 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
4 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 359: Консультант-гетеросексуалист
 
17Ноль кадров в секунду – 335: Приплетатель
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 428: Опять Рэй Фишер и удивительный мир тиктоков
 
28ЕВА – 391: Пронзание черепов
 
10Телеовощи – 358: Закручивание драматических гаек
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru