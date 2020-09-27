Как бы выглядел сериал по мотивам «Чужого» по версии создателя «Легиона»

В прошлом году Ноа Хоули — шоураннер «Легиона» и «Фарго» — пытался продать студии 20th Century идею минисериала по мотивам «Чужого» Ридли Скотта. Но управленцы попросили Уайли зачехлить творческую мысль и не мешать сливаться с Disney.

В недавнем интервью Ноа попытался объяснить свой подход к такому непростому франчайзу:

«Чужой» преимущественно показывает худшие проявления человеческой натуры — этакий «Звёздный путь» наоборот. Во втором фильме Сигурни говорит: «Не знаю, какой вид хуже. Они хотя бы не кидают друг друга за процент с прибылей». «Чужие» чаще всего происходят в замкнутом пространстве откуда нельзя сбежать — корабль, тюрьма... И поскольку у монстра есть строго задокументировать цикл жизни — от яйца до ксеноморфа — появляется некая рутина. Мне показалось, что идея расширения окажется в тему. Если вы работаете на малые экраны, то у вас есть часов десять. Если у вас много экшена, допустим часа на два, то остаётся ещё восемь. Так о чём будет сериал? Об этом я с ними и разговаривал. На примере «Легиона»: можно изъять всё супергероическое, но всё равно останется отличное шоу. Давайте оставим Чужого за скобками и подумаем о сути сериала. В чём тема, кто эти персонажи и где драма? Потом мы возвращаем Чужого. И получается бесподобно — отличная драма, в которой есть инопланетяне.

Собственно, Ридли Скотт пытался сделать это в «Прометее» тоже самое — интересный сюжет без монстра. Не все зрители оценили. И сериал по франчайзу наверняка рано или поздно сделают. Но два часа экшена из десяти для серии, конечно, маловато.

Ну а сейчас мистер Скотт продолжает работать над новым сиквелом.