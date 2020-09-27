Телеовощи. Выпуск 359: Консультант-гетеросексуалист

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:35 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:11 —
|Новости
|01:31:09 —
|«Преступник: Великобритания» — 2x01—03
|01:45:21 —
|«Рэтчед» (Ratched) — 1x01—02
|02:02:41 —
|«Молодые охотницы за головами» (Teenage Bounty Hunters) — 1x01—03
|02:18:05 —
|«Спецагент Арчер» — 11x01—03
|02:24:34 —
|«Пацаны» — 2x05
|02:38:16 —
|«Дес» — 1x01—03 (финал сериала)
|02:59:40 —
|«Воспитанные волками» — 1x06—07
|03:11:14 —
|«Тед Лассо» — 1x08
|03:23:58 —
|«Страна Лавкрафта» — 1x05—06
|03:38:17 —
|«Очнувшийся» — 1x02
|03:46:49 —
|«Секс в большом городе» — 1x06
|03:56:31 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x13 (впечатления Юрия и Льва)
|04:07:24 —
|«Пространство» — 4x06 (впечатления Льва)
|04:16:08 —
|«Одиссея» — 1x01 (впечатления Ларисы и Юрия)
|04:31:30 —
|«Вавилон 5» — 3x17 (впечатления Юрия)
|04:38:41 —
|Отвечаем на вопросы
|05:05:46 —
|Благодарим наших спонсоров
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