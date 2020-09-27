Звезда «Пацанов» раскрыл, кому принадлежала идея его тесного знакомства с Сосиской любви

Текст содержит спойлеры шестой серии второго сезона.

Вышедшая на этой неделе шестая серия второго сезона «Пацанов» представила нам Сосиску любви (в миру Василий Воришкин) — советского супергероя, чья суперсила заключена в его члене (буквально); он может самолично увеличивать его до желаемого размера и виртуозно им управляться.

И как раз исполнитель роли ММ Лас Алонсо познакомился с ним куда ближе, чем хотел. А сама идея положить на него хер (буквально), как выяснилось, принадлежала Карлу Урбану — и почему мы не удивлены:

Я прочитал первоначальный сценарий и отложил его в сторону, чтобы не отвлекаться. Там этого не было. На съёмках мы постоянно поддразниваем друг друга и отпускаем шуточки. И когда однажды ко мне в трейлер зашёл Карл Урбан и спросил: «Ты готов к пенису вокруг своей шеи?», я такой: «Ни при каких обстоятельствах в этой жизни ничей пенис не будет меня душить». Я позволил своему любопытству взять надо мной верх, и когда увидел эту сцену в новом сценарии, сразу понял, что за всем стоит Карл. Я практически уверен, что когда он предложил эту идею Эрику Крипке, тот с его больным чувством юмора тут же решил, что мысль отличная. Лас Алонсо, жертва харассмента

В общем, скажем спасибо «милахе» Урбану за одну из самых ярких сцен сезона.