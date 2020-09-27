 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Microsoft купила Bethesda Softworks за 7,5 миллиардов долларов «Взращённые волками» Ридли Скотта получили второй сезон Неделя аниме на КГ — главные новости 13–19 июля «Последнее королевство» обзавелось пятым сезоном «Я паук, и что с того?» — трейлер на русском аниме о нелёгкой судьбе попаданки-арахнида
4
СЕРИАЛЫ
733
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Звезда «Пацанов» раскрыл, кому принадлежала идея его тесного знакомства с Сосиской любви

Текст содержит спойлеры шестой серии второго сезона.

Вышедшая на этой неделе шестая серия второго сезона «Пацанов» представила нам Сосиску любви (в миру Василий Воришкин) — советского супергероя, чья суперсила заключена в его члене (буквально); он может самолично увеличивать его до желаемого размера и виртуозно им управляться.

И как раз исполнитель роли ММ Лас Алонсо познакомился с ним куда ближе, чем хотел. А сама идея положить на него хер (буквально), как выяснилось, принадлежала Карлу Урбану — и почему мы не удивлены:

Я прочитал первоначальный сценарий и отложил его в сторону, чтобы не отвлекаться. Там этого не было. На съёмках мы постоянно поддразниваем друг друга и отпускаем шуточки. И когда однажды ко мне в трейлер зашёл Карл Урбан и спросил: «Ты готов к пенису вокруг своей шеи?», я такой: «Ни при каких обстоятельствах в этой жизни ничей пенис не будет меня душить».

Я позволил своему любопытству взять надо мной верх, и когда увидел эту сцену в новом сценарии, сразу понял, что за всем стоит Карл. Я практически уверен, что когда он предложил эту идею Эрику Крипке, тот с его больным чувством юмора тут же решил, что мысль отличная.

 
Лас Алонсо, жертва харассмента

В общем, скажем спасибо «милахе» Урбану за одну из самых ярких сцен сезона.

4 Обсудить
Темы
 
Пацаны
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Шоураннер «Пацанов» обижен на фанатов, разъярённых графиком выхода второго сезона
 
Берегитесь, хейтеры второго сезона «Пацанов»! Ваши отзывы очень злят Хоумлендера
 
Энтони Старр не хотел сниматься в «Пацанах» и саботировал собственные пробы на роль Хоумлендера

Тоже интересно

 
Кино «Джокер» стал самым прибыльным кинокомиксом в истории
 
Игры Фанаты The Last of Us Part II занижают оценки Ghost of Tsushima
 
Игры Blizzard смягчила наказание для прогеймера, поддержавшего протестные движения в Гонконге
 
Кино «Стекло» — разбор непонятого фильма М. Найта Шьямалана
 
Кино Marvel зовёт Киану Ривза в каждый свой фильм
 
Кино Саймон Кинберг: «Тёмный феникс» получился таким, каким и задумывался
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

LIVEНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в сентябре

28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в октябре

 
1 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
4 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 359: Консультант-гетеросексуалист
 
17Ноль кадров в секунду – 335: Приплетатель
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 428: Опять Рэй Фишер и удивительный мир тиктоков
 
28ЕВА – 391: Пронзание черепов
 
10Телеовощи – 358: Закручивание драматических гаек
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru