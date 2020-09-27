Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 сентября

По роману «Азазель» Бориса Акунина опять снимут сериал. Правда, действие развернётся в альтернативном XXI веке.

Римская империя против древних германцев в тизере исторического экшена «Варвары». Netflix покажет первый сезон в октябре.

Ради экранизации книг Лю Цысиня Netflix послал американских сенаторов подальше. Китайская фантастика дороже нытиков.

Ванда и Вижн в плену иллюзий в первом трейлере сериала «ВандаВижн». Дата выхода по-прежнему не раскрывается.

Шоураннер «Ведьмака» обозвала Лютика временной аномалией. Потому что создатели сериала забыли состарить барда в первом сезоне.

Юрий Колокольников сыграет учёного в сериале «СГ: Слепоглухой/Супергерой». Премьера состоится в октябре.

Андрей Мерзликин отправляется в лесную глушь в трейлере мистического хоррора «Территория». Создатели обещают историю в духе триллеров «Твин Пикс» и «Озарк».