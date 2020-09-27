Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 сентября

По роману «Азазель» Бориса Акунина опять снимут сериал. Правда, действие развернётся в альтернативном XXI веке.
Римская империя против древних германцев в тизере исторического экшена «Варвары». Netflix покажет первый сезон в октябре.
Ради экранизации книг Лю Цысиня Netflix послал американских сенаторов подальше. Китайская фантастика дороже нытиков.
Ванда и Вижн в плену иллюзий в первом трейлере сериала «ВандаВижн». Дата выхода по-прежнему не раскрывается.
Шоураннер «Ведьмака» обозвала Лютика временной аномалией. Потому что создатели сериала забыли состарить барда в первом сезоне.
Юрий Колокольников сыграет учёного в сериале «СГ: Слепоглухой/Супергерой». Премьера состоится в октябре.
Андрей Мерзликин отправляется в лесную глушь в трейлере мистического хоррора «Территория». Создатели обещают историю в духе триллеров «Твин Пикс» и «Озарк».
Омар Си — современная версия Арсена Люпена в тизере приключенческого сериала «Люпен». Премьера состоится на Netflix в начале следующего года.
«Пацаны» получат многосерийный спин-офф про школу юных супергероев в стиле «Голодных игр». Само собой, с фирменным рейтингом R.
Аню Тейлор-Джой пугает русский шахматист в трейлере психологического триллера «Ход королевы». Мини-сериал выходит в октябре.