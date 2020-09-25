«Пацаны» получат многосерийный спин-офф про школу юных супергероев в стиле «Голодных игр»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon готовит спин-офф своих сверхпопулярных «Пацанов». Безымянный проект о новом поколении супергероев обещает сохранить рискованный юмор и атмосферу оригинала с обязательным соблюдением рейтинга R. Сценарий пишет исполнительный продюсер «Пацанов» Крэйг Розенберг.

Второй сезон антисупергеройской сатиры продемонстрировал самый высокорейтинговый старт среди всех оригинальных сериалов видеосервиса, а в первые две недели мировая аудитория «Пацанов» выросла на 89%. Неудивительно, что вселенную многосерийного хита собираются оперативно расширять.

Место действия спин-оффа — единственный в США колледж для юных супергероев, основанный и функционирующий на средства Vought International. В центре внимания окажутся молодые обладатели сверхспособностей, жёстко соревнующиеся за лучшие контракты в лучших городах страны. Проект характеризуют как «Голодные игры» в декорациях школьного сериала.

Розенберг также числится шоураннером проекта, производство которого обеспечат Amazon Studios, Sony Pictures Television, Point Grey Pictures, Kripke Enterprises и Original Film. В команде исполнительных продюсеров значатся шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке, а также Сет Роген, Эван Голдберг, Джеймс Уивер, Нил Моритц и Павун Шетти.