 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Штурмовики, джедаи, Новая Республика — таков путь Дина Джарина и Малыша Йоды в трейлере второго сезона «Мандалорца» Шоураннеры «Игры престолов» экранизируют «Память о прошлом Земли» Лю Цысиня Суд запретил Apple блокировать Unreal Engine на iOS, а вот Fortnite туда пока не вернут Оливия Уайлд срежиссирует фильм про Женщину-паука от Marvel и Sony «Последнее королевство» обзавелось пятым сезоном
1
СЕРИАЛЫ
247
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Пацаны» получат многосерийный спин-офф про школу юных супергероев в стиле «Голодных игр»

Потоковый сервис Amazon готовит спин-офф своих сверхпопулярных «Пацанов». Безымянный проект о новом поколении супергероев обещает сохранить рискованный юмор и атмосферу оригинала с обязательным соблюдением рейтинга R. Сценарий пишет исполнительный продюсер «Пацанов» Крэйг Розенберг.

Второй сезон антисупергеройской сатиры продемонстрировал самый высокорейтинговый старт среди всех оригинальных сериалов видеосервиса, а в первые две недели мировая аудитория «Пацанов» выросла на 89%. Неудивительно, что вселенную многосерийного хита собираются оперативно расширять.

Место действия спин-оффа — единственный в США колледж для юных супергероев, основанный и функционирующий на средства Vought International. В центре внимания окажутся молодые обладатели сверхспособностей, жёстко соревнующиеся за лучшие контракты в лучших городах страны. Проект характеризуют как «Голодные игры» в декорациях школьного сериала.

Розенберг также числится шоураннером проекта, производство которого обеспечат Amazon Studios, Sony Pictures Television, Point Grey Pictures, Kripke Enterprises и Original Film. В команде исполнительных продюсеров значатся шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке, а также Сет Роген, Эван Голдберг, Джеймс Уивер, Нил Моритц и Павун Шетти.

1 Обсудить
Темы
 
Пацаны
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Шоураннер «Пацанов» обижен на фанатов, разъярённых графиком выхода второго сезона
 
Берегитесь, хейтеры второго сезона «Пацанов»! Ваши отзывы очень злят Хоумлендера
 
Энтони Старр не хотел сниматься в «Пацанах» и саботировал собственные пробы на роль Хоумлендера

Тоже интересно

 
Кино «Когда падали аисты» — первые кадры фильма про Чернобыль от Данилы Козловского
 
Кино «Артемис Фаул» — первый тизер-трейлер диснеевского фильма
 
Кино «Человек-паук: Вдали от дома» происходит после «Мстителей: Финала» по одной простой причине
 
Кино Кристиан Бэйл понял, что может умереть
 
Кино «Бэтмен против Черепашек-ниндзя» — первый трейлер анимационного фильма
 
Кино Победители «Золотого глобуса 2020» — триумф «1917» и «Однажды... в Голливуде»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Выйдут в сентябре

27 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в октябре

 
1 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
4 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
16Ноль кадров в секунду – 335: Приплетатель
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 428: Опять Рэй Фишер и удивительный мир тиктоков
 
5ЕВА
 
 
10Телеовощи – 358: Закручивание драматических гаек
 
28Лазер-шоу «Три дебила» – 427: «Довод», сиквел «Няни» и эпический фейл «Мулан»
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru