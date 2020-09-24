 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Король-шаман» — тизер, сэйю и авторы ремейка легендарного аниме Неделя аниме на КГ — главные новости 7–13 сентября Неделя аниме на КГ — главные новости 3–9 августа Видеообзор: Ghost of Tsushima Мэтт Ривз готовит многосерийный спин-офф «Бэтмена» для HBO Max
СЕРИАЛЫ
38
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Николь Кидман что-то скрывает в трейлере психологического триллера «Отыграть назад»

Британский вещатель Sky опубликовал наполненный свежими кадрами трейлер мини-сериала «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом. Психологический триллер о привыкших к безнаказанности богачах стартует на кабельном канале HBO 25 октября, на канале Sky — 26 октября.

Шестисерийная экранизация романа Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать» рассказывает об успешной и счастливой Грейс Фрэйзер (Кидман), чья идеальная жизнь рушится в одно мгновение. Жестокое убийство, страшные открытия и публичный скандал вынуждают её порвать с прошлым и строить новую жизнь, чтобы защитить свою семью.

В актёрский состав также вошли Ноа Джуп, Дональд Сазерленд и Эдгар Рамирес. Мини-сериал срежиссировала Сюзанна Бир («Ночной администратор») по сценарию шоураннера проекта Дэвида Э. Келли («Большая маленькая ложь»).

+ Обсудить
Темы
 
Видео Отыграть назад
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Потоковый сервис WarnerMedia получил название, отобрал сериал у Netflix и определился с контентом
 
Сборный трейлер многосерийных премьер канала HBO
 
Николь Кидман и Хью Грант на пороге личной катастрофы в тизере триллера «Отмена»

Тоже интересно

 
Кино «Апгрейд» — трейлер без цензуры
 
Генри Кавилл не считает фанатов «Ведьмака» токсичными
 
Кино Вот почему Росомаха Хью Джекмана отсутствует в фильме «Люди Икс: Тёмный феникс»
 
Кино Новый «Спаун» будет полностью лишён веселья
 
Кино Супермен в чёрном костюме из режиссёрской версии «Лиги справедливости»
 
Кино Женщина 007 станет культовым персонажем
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в сентябре

27 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в октябре

 
1 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
16Ноль кадров в секунду – 335: Приплетатель
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 428: Опять Рэй Фишер и удивительный мир тиктоков
 
5ЕВА
 
 
10Телеовощи – 358: Закручивание драматических гаек
 
28Лазер-шоу «Три дебила» – 427: «Довод», сиквел «Няни» и эпический фейл «Мулан»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru