Николь Кидман что-то скрывает в трейлере психологического триллера «Отыграть назад»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Британский вещатель Sky опубликовал наполненный свежими кадрами трейлер мини-сериала «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом. Психологический триллер о привыкших к безнаказанности богачах стартует на кабельном канале HBO 25 октября, на канале Sky — 26 октября.

Шестисерийная экранизация романа Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать» рассказывает об успешной и счастливой Грейс Фрэйзер (Кидман), чья идеальная жизнь рушится в одно мгновение. Жестокое убийство, страшные открытия и публичный скандал вынуждают её порвать с прошлым и строить новую жизнь, чтобы защитить свою семью.

В актёрский состав также вошли Ноа Джуп, Дональд Сазерленд и Эдгар Рамирес. Мини-сериал срежиссировала Сюзанна Бир («Ночной администратор») по сценарию шоураннера проекта Дэвида Э. Келли («Большая маленькая ложь»).