Аню Тейлор-Джой пугает русский шахматист в трейлере психологического триллера «Ход королевы»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Алкоголь, таблетки и безумие. Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер мини-сериала «Ход королевы» (The Queen's Gambit) с Аней Тейлор-Джой («Сплит», «Эмма») в главной роли. Экранизация одноимённого романа Уолтера Тевиса выходит на малые экраны 23 октября.

Шестисерийный психологический триллер в декорациях времён Холодной войны рассказывает о сироте и невероятно талантливой шахматистке Бет Хармон (Тейлор-Джой), боровшейся с сомнениями и целым букетом зависимостей на пути к званию лучшей шахматистки мира.

Сценарий написали режиссёр мини-сериала Скотт Фрэнк («Логан: Росомаха», «Забытые богом») и Аллан Скотт. Оба входят в команду исполнительных продюсеров проекта вместе с Уильямом Хорбергом («Талантливый мистер Рипли»).