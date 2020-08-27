 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
В PS+ раздадут ремейк Modern Warfare 2... но не в России Неделя аниме на КГ — главные новости 29 июня — 5 июля «Я паук, и что с того?» — трейлер на русском аниме о нелёгкой судьбе попаданки-арахнида Netflix оформил «Люциферу» шестой сезон «Дюна» Дени Вильнёва отправится в августе на досъёмки
5
СЕРИАЛЫ
626
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Наркоманка и гениальная шахматистка Аня Тейлор-Джой в тизере психологического триллера «Ход королевы»

Потоковый сервис Netflix опубликовал лаконичный тизер мини-сериала «Ход королевы» (The Queen's Gambit) с Аней Тейлор-Джой («Сплит», «Эмма») в главной роли. Экранизация романа Уолтера Тевиса выйдет 23 октября.

Шестисерийный психологический триллер поведает о сироте и невероятно талантливой шахматистке Бет Хармон (Тейлор-Джой). События разворачиваются во времена Холодной войны. Сериал представляет собой хронику жизни главной героини с восьми до двадцати двух лет. Драма расскажет о борьбе Бет с зависимостью на пути к званию лучшей шахматистки мира.

Скотт Фрэнк («Логан: Росомаха», «Забытые богом») в соавторстве с Алланом Скоттом написал сценарий, а также срежиссировал мини-сериал. Фрэнк и Скотт выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Уильямом Хорбергом («Талантливый мистер Рипли»).

И первые кадры:

Кадры из сериала «Ход королевы» Кадры из сериала «Ход королевы» Кадры из сериала «Ход королевы» Кадры из сериала «Ход королевы»
5 Обсудить
Темы
 
Видео Ход королевы
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аня Тейлор-Джой сыграет одарённую шахматистку в мини-сериале от Netflix
 
Наркоманка и гениальная шахматистка Аня Тейлор-Джой в тизере психологического триллера «Ход королевы»

Тоже интересно

 
Игры Metro Exodus совершила исход из Steam в Epic Games Store
 
Игры Объявлены победители The Game Awards 2017
 
Игры «Полные идиоты» вывели Cyberpunk 2077 в топ продаж Steam
 
Кино «Кошки» с Тейлор Свифт — один из самых дорогих фильмов в истории (на самом деле нет)
 
Кино Идея «Чужих 5» Нила Бломкампа нравится Джеймсу Кэмерону
 
Кино В кинотеатрах будет показана улучшенная версия «Кошек»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в августе

30 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
31 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в сентябре

1 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
3 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 423: DC FanDome и фильмы про сильных женщин
 
2Ноль кадров в секунду – 331: DeadShotStroke
 
1035 минут назад – 11: Холистическое интервью Макса Лэндиса
 
 
5ЕВА – 387
 
 
6Телеовощи – 354: Лексс в большом городе
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru