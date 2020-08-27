Наркоманка и гениальная шахматистка Аня Тейлор-Джой в тизере психологического триллера «Ход королевы»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал лаконичный тизер мини-сериала «Ход королевы» (The Queen's Gambit) с Аней Тейлор-Джой («Сплит», «Эмма») в главной роли. Экранизация романа Уолтера Тевиса выйдет 23 октября.

Шестисерийный психологический триллер поведает о сироте и невероятно талантливой шахматистке Бет Хармон (Тейлор-Джой). События разворачиваются во времена Холодной войны. Сериал представляет собой хронику жизни главной героини с восьми до двадцати двух лет. Драма расскажет о борьбе Бет с зависимостью на пути к званию лучшей шахматистки мира.

Скотт Фрэнк («Логан: Росомаха», «Забытые богом») в соавторстве с Алланом Скоттом написал сценарий, а также срежиссировал мини-сериал. Фрэнк и Скотт выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Уильямом Хорбергом («Талантливый мистер Рипли»).

И первые кадры: