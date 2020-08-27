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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннер «Сверхъестественного» займётся сериалом по миру «Обители зла»

Давно ходившие слухи наконец подтвердились — потоковый сервис Netflix действительно работает над сериалом по культовому франчайзу «Обитель зла». Проекту уже подыскали рулевого — пока что безымянным сериалом займётся Эндрю Дэбб, нынешний шоураннер «Сверхъестественного».

В первый сезон зомби-триллера войдут восемь эпизодов. События будут разворачиваться в двух временных линиях. В первой 14-летние Джейд и Билли Вескеры переезжают в промышленный городок Раккун-Сити. Жизнь на новом месте даётся им нелегко, вдобавок сёстры начинают подозревать, что их отец хранит какие-то страшные секреты. Во второй временной линии события разворачиваются много лет спустя: в постапокалиптическом мире Земли сосуществуют 15 млн выживших и 6 млрд монстров — заражённых Т-вирусом людей и животных. 30-летняя Джейд пытается выжить в этом новом мире, мучимая тайнами из прошлого о себе, своей сестре и их отце.

Дэбб — большой фанат игровой серии — берёт на себя обязанности сценариста и шоураннера сериала, к исполнению которых приступит, как только покончит со съёмками двух последних эпизодов «Сверхъестественного». Первые два эпизода срежиссирует Бронуэн Хьюз («Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы»). За производство отвечает Constantin Film.

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Обитель зла
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