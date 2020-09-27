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Первоисточник: www.cinemablend.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннер «Ведьмака» обозвала Лютика временной аномалией

Не секрет, что многих зрителей — и знакомых с литературным первоисточником, и понятия о нём не имеющих — откровенно смутили перекрученные временные линии первого сезона «Ведьмака». Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич не раз объясняла, что того требовала выбранная ими схема повествования, но сколь аргументированными не выглядели бы эти объяснения, как минимум один момент из первого сезона они оправдать никак не смогли.

Любители выискивания скрытых смыслов даже выстроили вокруг этой сюжетной детали целую теорию, а на деле оказалось, что это элементарный сценарный ляп. Речь идёт о многочисленных встречах Геральта (Генри Кавилл) и Лютика (Джои Бэти) в разные моменты жизни персонажей. И если с ведьмаком всё понятно, то отчего бард спустя десятки лет выглядит ни на день не постаревшим (официальная хронология первого сезона насчитывает 53 года), не совсем понятно. Этот нюанс и породил фанатскую теорию, мол, Лютик тоже не человек, а магическое существо.

Всё куда прозаичнее. В интервью порталу TV Guide Хиссрич опровергла зрительские домыслы, прямо заявив, что это промашка создателей сериала.

Нет, это просто наша ошибка. Вся эта длиннющая временная линия расписана в нашей сценарной комнате и занимает две доски. Так мы распределяли наши истории в первом сезоне, чтобы всё отследить и убедиться, что все в неё вписываются. Лютик всегда был временной аномалией, потому что, по идее, в [первом] сезоне он должен состариться очень сильно. Но у него, очевидно, просто отличные гены

 
Лорен Шмидт Хиссрич, недоглядела
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Ведьмак
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