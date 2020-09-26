Студия ILM раскрывает тайну создания главного космического корабля «Мандалорца»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Профессионалы из не нуждающейся в представлении студии ILM (Industrial Light & Magic) опубликовали содержательную короткометражку, посвящённую одному из важных, пусть и неодушевлённых героев сериала Джона Фавро «Мандалорец».

Четвертьчасовое видео Creating The Razor Crest во всех подробностях рассказывает и показывает, как создавался космический корабль охотника за головами Дина Джарина (Педро Паскаль). Судну под названием Razor Crest был уготован долгий, интересный эволюционный путь от творческой задумки и первых скетчей до реального воплощения на съёмочной площадке и позже на экране.