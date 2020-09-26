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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
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Ридли Скотт рассказывает и показывает, как создавался мир «Взращённых волками»

Потоковый сервис HBO Max опубликовал свежий информативный ролик о создании фантастического триллера «Взращённые волками». Создатель и режиссёр сериала Ридли Скотт, шоураннер-сценарист Аарон Гузиковски, исполнители главных ролей Трэвис Фиммел и Аманда Коллин в числе прочих делятся впечатлениями о сериале, а видеоряд демонстрирует, как мало на самом деле было отдано на откуп CGI-эффектам.

Сериал о конфликте науки и религии, в центре которого опекаемое обоими лагерями подрастающее поколение людей, пользуется большим успехом у зрителей и успел обзавестись вторым сезоном.

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