Ридли Скотт рассказывает и показывает, как создавался мир «Взращённых волками»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис HBO Max опубликовал свежий информативный ролик о создании фантастического триллера «Взращённые волками». Создатель и режиссёр сериала Ридли Скотт, шоураннер-сценарист Аарон Гузиковски, исполнители главных ролей Трэвис Фиммел и Аманда Коллин в числе прочих делятся впечатлениями о сериале, а видеоряд демонстрирует, как мало на самом деле было отдано на откуп CGI-эффектам.

Сериал о конфликте науки и религии, в центре которого опекаемое обоими лагерями подрастающее поколение людей, пользуется большим успехом у зрителей и успел обзавестись вторым сезоном.