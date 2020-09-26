Встречайте новую Бэтвумен! — первый взгляд на Джависию Лесли в костюме

Съёмки второго сезона «Бэтвумен» уже вовсю идут — самое время представить зрителям Джависию Лесли во всей красе. Костюмчик, как мы видим, всё тот же, но вот оценить, насколько хорошо он сидит, пока не представляется возможным:

Лесли сменила на посту главной защитницы Готэма Руби Роуз, уставшую пахать на The CW. Тем не менее, героиню она играет новую: вместо Кейт Кейн пришла Райан Уайлдер — неряшливая наркодилерша, высококлассный боец, необузданная лесбиянка и милая любительница кошечек.

Ко второму сезону сериала также присоединились Шивани Гаи, которая сыграет главную злодейку Софию Сохейл (и, возможно, любовный интерес нашей героини), Ли Гибсон в роли её подручной наёмницы и Нэйтан Оуэнс. О дате выхода новых эпизодов пока ничего не известно.