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Встречайте новую Бэтвумен! — первый взгляд на Джависию Лесли в костюме

Съёмки второго сезона «Бэтвумен» уже вовсю идут — самое время представить зрителям Джависию Лесли во всей красе. Костюмчик, как мы видим, всё тот же, но вот оценить, насколько хорошо он сидит, пока не представляется возможным:

Промо-арт сериала «Бэтвумен»

Лесли сменила на посту главной защитницы Готэма Руби Роуз, уставшую пахать на The CW. Тем не менее, героиню она играет новую: вместо Кейт Кейн пришла Райан Уайлдер — неряшливая наркодилерша, высококлассный боец, необузданная лесбиянка и милая любительница кошечек.

Ко второму сезону сериала также присоединились Шивани Гаи, которая сыграет главную злодейку Софию Сохейл (и, возможно, любовный интерес нашей героини), Ли Гибсон в роли её подручной наёмницы и Нэйтан Оуэнс. О дате выхода новых эпизодов пока ничего не известно.

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 11 сентябряБэтвумен не устоит: второму сезону сериала нашли сексапильную злодейку 14 августаПостер второго сезона «Бэтвумен»: сериал сменил Руби Роуз на Джависию Лесли, но не бэтсигнал 3 июняКейт Кейн больше нет: Бэтвумен сменит личность, но останется лесбиянкой 9 июляЗамена Руби Роуз: главную героиню во втором сезоне «Бэтвумен» сыграет Джависия Лесли
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