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Постер второго сезона «Бэтвумен»: сериал сменил Руби Роуз на Джависию Лесли, но бэтсигнал менять не стал

Как известно, в июле сериал «Бэтвумен», покинутый исполнительницей главной роли Руби Роуз, официально сменил свою спасительницу Готэма — в повествование включился персонаж, которого сыграет чернокожая бисексуалка Джависия Лесли («Бог меня зафрендил»).

В роль аловолосой лесбиянки Бэтвумен во втором сезоне будет вживаться девушка по имени Райана Уайлдер с сомнительной биографией, набором боевых умений и целых ворохом противоречивых качеств и черт характера.

В честь новой главы супергеройского экшена, а также близящегося онлайн-конвента DC FanDome канал The CW оформил первый тизер-постер второго сезона. И выглядит он так:

Постеры сериала «Бэтвумен»
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Галерея Бэтвумен
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