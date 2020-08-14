Постер второго сезона «Бэтвумен»: сериал сменил Руби Роуз на Джависию Лесли, но бэтсигнал менять не стал

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Как известно, в июле сериал «Бэтвумен», покинутый исполнительницей главной роли Руби Роуз, официально сменил свою спасительницу Готэма — в повествование включился персонаж, которого сыграет чернокожая бисексуалка Джависия Лесли («Бог меня зафрендил»).

В роль аловолосой лесбиянки Бэтвумен во втором сезоне будет вживаться девушка по имени Райана Уайлдер с сомнительной биографией, набором боевых умений и целых ворохом противоречивых качеств и черт характера.

В честь новой главы супергеройского экшена, а также близящегося онлайн-конвента DC FanDome канал The CW оформил первый тизер-постер второго сезона. И выглядит он так: