Няньки-андроиды и «викинг» Трэвис Фимелл на свежих кадрах фантастики Ридли Скотта «Взращённые волками»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал подборку кадров из научно-фантастического триллера Ридли Скотта «Взращённые волками». На фото — андроиды со своими юными воспитанниками, а также загадочный персонаж в исполнении Трэвиса Фиммела («Викинги», «Варкрафт») — то ли злодей, то ли спаситель.

Андроиды-опекуны Отец (Абубакар Салим) и Мать (Аманда Коллин) отправлены на другую планету с ответственнейшей миссией растить и воспитывать человеческих детей — потомков землян, сгинувших в поглотившем мир апокалипсисе. Впереди у крохотной колонии поселенцев множество труднейших испытаний, включая внешние и внутренние конфликты, грозящие полным уничтожением остаткам человечества.

Ридли Скотт снял первый и второй эпизоды. За сценарий отвечает шоураннер Аарон Гузиковски («Мотылёк»), который вместе со Скоттом является исполнительным продюсером сериала. Производством заведуют Scott Free Productions, Studio T и Madhouse Entertainment.

Премьера сериала состоится 3 сентября.