 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Пацаны» получат многосерийный спин-офф про школу юных супергероев в стиле «Голодных игр» «Король-шаман» — тизер, сэйю и авторы ремейка легендарного аниме Ода Нобунага в юбке и ошейнике Интервью с Криспином Гловером — звездой «Назад в будущее», «Ангелов Чарли» и «Киллера по вызову» Мэтт Ривз готовит многосерийный спин-офф «Бэтмена» для HBO Max
2
СЕРИАЛЫ
142
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Хоумлендер строит безумные планы в тизере седьмого эпизода второго сезона «Пацанов»

Свежий шестой эпизод второго сезона «Пацанов» уже доступен для просмотра, и потоковый сервис Amazon спешит порадовать и заинтриговать зрителей лаконичным превью следующей серии. Седьмой — предпоследний — эпизод второго сезона антигеройской сатиры Эрика Крипке выйдет на малые экраны 2 октября.

В следующей серии, получившей название Butcher, Baker, Candlestick Maker, Хоумлендер (Энтони Старр) на пару со своей коллегой и любовницей Шторм (Ая Кэш) наведается в гости к сыну и объявит отпрыску и его матери о своих планах на будущее.

2 Обсудить
Темы
 
Видео Пацаны
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Шоураннер «Пацанов» обижен на фанатов, разъярённых графиком выхода второго сезона
 
Берегитесь, хейтеры второго сезона «Пацанов»! Ваши отзывы очень злят Хоумлендера
 
Энтони Старр не хотел сниматься в «Пацанах» и саботировал собственные пробы на роль Хоумлендера

Тоже интересно

 
Кино «Руслан и Людмила: Перезагрузка» — трейлер современной анимационной версии сказки А. С. Пушкина
 
«Игра престолов» — трейлер пятого эпизода восьмого сезона
 
Кино Победители «Золотого глобуса 2020» — триумф «1917» и «Однажды... в Голливуде»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Тихоокеанский рубеж 2»
 
Кино «Довод» уже в кинотеатрах — глава WarnerMedia считает, что они всё сделали правильно
 
Кино «Чудо-женщина: 1984» — трейлер супергеройского экшена с Галь Гадот
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Выйдут в сентябре

27 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в октябре

 
1 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
4 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
17Ноль кадров в секунду – 335: Приплетатель
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 428: Опять Рэй Фишер и удивительный мир тиктоков
 
26ЕВА – 391: Пронзание черепов
 
10Телеовощи – 358: Закручивание драматических гаек
 
28Лазер-шоу «Три дебила» – 427: «Довод», сиквел «Няни» и эпический фейл «Мулан»
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru