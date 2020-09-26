Хоумлендер строит безумные планы в тизере седьмого эпизода второго сезона «Пацанов»

Свежий шестой эпизод второго сезона «Пацанов» уже доступен для просмотра, и потоковый сервис Amazon спешит порадовать и заинтриговать зрителей лаконичным превью следующей серии. Седьмой — предпоследний — эпизод второго сезона антигеройской сатиры Эрика Крипке выйдет на малые экраны 2 октября.

В следующей серии, получившей название Butcher, Baker, Candlestick Maker, Хоумлендер (Энтони Старр) на пару со своей коллегой и любовницей Шторм (Ая Кэш) наведается в гости к сыну и объявит отпрыску и его матери о своих планах на будущее.