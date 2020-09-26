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«Первый канал» готовит новую экранизацию «Угрюм-реки» с Александром Балуевым и Юлией Пересильд (первые кадры)

«Первый канал» завершает работу над многосерийной исторической драмой «Угрюм-река». Современную экранизацию одноимённого романа Вячеслава Шишкова планируют показать в этом телесезоне, но точной даты премьеры у сериала пока нет.

Кадры из сериала «Угрюм-река» Кадры из сериала «Угрюм-река» Кадры из сериала «Угрюм-река» Кадры из сериала «Угрюм-река»

Зрители могут составить первое впечатление о новом прочтении семейной саги Громовых по недавно опубликованным кадрам из экранизации. Обилие разнообразной информации о сериале и литературном первоисточнике можно почерпнуть на официальной онлайн-странице спецпроекта.

Кадры из сериала «Угрюм-река» Кадры из сериала «Угрюм-река» Кадры из сериала «Угрюм-река» Кадры из сериала «Угрюм-река»

В сериале снимаются Александр Горбатов, Александр Балуев, Юлия Пересильд, Софья Эрнст, Александр Яценко, Борис Каморзин, Юлия Хлынина, Дарья Мороз, Роман Мадянов и Юрий Чурсин. Сценарной адаптацией занимается Мария Сапрыкина, а режиссирует Юрий Мороз.

Кадры из сериала «Угрюм-река» Кадры из сериала «Угрюм-река» Кадры из сериала «Угрюм-река» Кадры из сериала «Угрюм-река»
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«Первый канал» готовит новую экранизацию «Угрюм-реки» с Александром Балуевым и Юлией Пересильд (первые кадры)

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