«Первый канал» готовит новую экранизацию «Угрюм-реки» с Александром Балуевым и Юлией Пересильд (первые кадры)

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

«Первый канал» завершает работу над многосерийной исторической драмой «Угрюм-река». Современную экранизацию одноимённого романа Вячеслава Шишкова планируют показать в этом телесезоне, но точной даты премьеры у сериала пока нет.

Зрители могут составить первое впечатление о новом прочтении семейной саги Громовых по недавно опубликованным кадрам из экранизации. Обилие разнообразной информации о сериале и литературном первоисточнике можно почерпнуть на официальной онлайн-странице спецпроекта.

В сериале снимаются Александр Горбатов, Александр Балуев, Юлия Пересильд, Софья Эрнст, Александр Яценко, Борис Каморзин, Юлия Хлынина, Дарья Мороз, Роман Мадянов и Юрий Чурсин. Сценарной адаптацией занимается Мария Сапрыкина, а режиссирует Юрий Мороз.