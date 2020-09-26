Андрей Мерзликин отправляется в лесную глушь в трейлере мистического хоррора «Территория»

Жуть и чудь. Этой осенью на канале «ТНТ» и его потоковом сервисе Premier состоится премьера многосерийного хоррора «Территория» с Андреем Мерзликиным в главной роли. Официальное описание по атмосфере уподобляет отечественный ужастик сериалам «Твин Пикс» и «Озарк».

События разворачиваются на Урале с его самобытными культурой и мифологией. Парень по имени Егор (Глеб Калюжный) отправляется на поиски пропавших в Пермском крае родителей. Вместе с ним путешествуют дядя Николай (Мерзликин) и случайные попутчицы — студентки Татьяна и Надежда. Поиски очень скоро заводят главных героев туда, откуда назад дороги может и не быть.

Точной даты выхода у сериала пока нет, но известно, что первую серию зрители увидят в октябре.