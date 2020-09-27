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В сеть раньше времени утек тизер новой анимации по Resident Evil

Обновление: Полнометражка оказалась мини-сериалом из восьми часовых эпизодов.

Оригинал новости:

Соскучились по каноничным анимационным фильмам по Resident Evil? Если да, то вы не одиноки. Например, стриминговый сервис Netflix собирается выпустить у себя не только сериал с живыми актёрами, но и полноценную четвёртую CGI-полнометражку.

Картина получила пафосное и банальное название Resident Evil: Infinite Darkness, а в самом ролике засветились рыщущая по деревенскому дому Клэр Рэдфилд и стильный Леон С. Кеннеди в костюме. Ещё будут классические зомби, вирусы и слегка поехавшие злодеи, ибо без них никуда.

Вся эта радость выйдет в 2021 году, и нам остаётся только с предвкушением ждать. Анимация от Capcom по Resident Evil всегда выходит лучше проектов с живыми актёрами, — как минимум в плане экшена, как максимум во всём остальном.

8 Обсудить
Темы
 
Resident Evil (Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC) Обитель зла: Бесконечная тьма (Biohazard: Infinite Darkness)
 
Тимур Тагиров
Лучший комментарий
+20

Она и должна выглядеть, как опухший хомяк. Она не бойбаба, как Джилл, и не вамп, как Ада, а мягкотелая студентка.
Комментарии
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В сеть раньше времени утек тизер новой анимации по Resident Evil

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