В сеть раньше времени утек тизер новой анимации по Resident Evil

Обновление: Полнометражка оказалась мини-сериалом из восьми часовых эпизодов.

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Соскучились по каноничным анимационным фильмам по Resident Evil? Если да, то вы не одиноки. Например, стриминговый сервис Netflix собирается выпустить у себя не только сериал с живыми актёрами, но и полноценную четвёртую CGI-полнометражку.

Картина получила пафосное и банальное название Resident Evil: Infinite Darkness, а в самом ролике засветились рыщущая по деревенскому дому Клэр Рэдфилд и стильный Леон С. Кеннеди в костюме. Ещё будут классические зомби, вирусы и слегка поехавшие злодеи, ибо без них никуда.

Вся эта радость выйдет в 2021 году, и нам остаётся только с предвкушением ждать. Анимация от Capcom по Resident Evil всегда выходит лучше проектов с живыми актёрами, — как минимум в плане экшена, как максимум во всём остальном.