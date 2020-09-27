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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Ради экранизации книг Лю Цысиня Netflix послал американских сенаторов подальше

Мы продолжаем жить в времена, когда человека из-за его предпочтений, случайно брошенных слов или пустяковых поступков могут лишить карьеры и работы. Увы, несмотря на весь сопутствующий этому бред, крупные компании встают на сторону интернет-сумасшедших и выгоняют таланты на улицу. Доказательства при этом не нужны. Главное, кричать погромче, и тогда любая компания прогнётся. Поэтому то, как поступил Netflix, выглядит исключением из правил — потоковый сервис согласился, что их протеже так себе человек, но расставаться с ним не собирается. Мол, создаваемый им контент — не то же самое, что его слова и поступки в повседневной жизни. Вот это да!

Всё началось с того, что Netflix приобрёл права на цикл книг китайского фантаста Лю Цысиня «Память о прошлом Земли». Адаптацию поручили шоураннерам «Игры престолов» Дэвиду Бениоффу и Д. Б. Уайссу. Однако общественность™ возмутилась. Как оказалось, Лю Цысинь — не самый добросовестный китаец по американским меркам. В частности, он не признаёт, что китайское правительство притесняет мусульман-суннитов из народа тюрков (уйгуров). Казалось бы, кому в США не всё равно, во что верит человек, если он пишет хорошие книги? Однако американские сенаторы пошли на поводу у недовольных и отправили в Netflix требование прекратить производство сериала по книгам Лю.

Видеосервис в лице вице-президента Дина Гарфилда внезапно повёл себя адекватно и попросил различать творчество и личность, тем более что компания никак не связана с Китаем и его политикой. Сервис там даже не запущен.

Netflix оценивает индивидуальные проекты по их достоинствам. Господин Лю является автором книги «Задача трёх тел», а не создателем сериала. Мы не согласны с его заявлениями, но они всё равно никак не связаны с его книгой или сериалом Netflix.

Дин Гарфилд, ценит творчество

Всё логично, всё по делу, никакой политики — только бизнес. Так, по идее, должны поступать многие, но почему-то держатся за свою белоснежную репутацию, не думая о том, что теряют. Поэтому Бениоффу и Уайссу придётся работать, отлынивать не удастся.

Что до самих книг цикла («Задача трёх тел», «Тёмный лес», «Вечная жизнь Смерти» и официальная книга-фанфик «Возрождение Времени»), то задача у авторов действительно монструозная. Им предстоит охватить более четырёхсот лет развития человеческой цивилизации в эпоху первого контакта с инопланетянами, отправившими из своей звёздной системы огромный флот для уничтожения землян. Книги наполнены как реальными научными изысканиями, так и предположениями автора о работе Вселенной. Всё это сценаристам придётся проводить через хитросплетения взаимоотношений в обществе, акцентируя внимание на чисто нолановской движущей силе всего в космосе — любви.

На самом деле решить реальную задачу трёх тел куда проще, чем создать адекватную экранизацию книг Лю Цысиня. Впрочем, Бениофф и Уайсс, если в определённый момент перестанут понимать первоисточник, всегда могут спустить рукава и сделать неадекватную. Плавали, знаем.

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 1 сентябряШоураннеры «Игры престолов» экранизируют «Память о прошлом Земли» Лю Цысиня
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