Шоураннеры «Игры престолов» экранизируют «Память о прошлом Земли» Лю Цысиня

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix приобрёл права на многосерийную экранизацию научно-фантастической трилогии «Память о прошлом Земли» китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Проектом в качестве сценаристов и исполнительных продюсеров займутся достославные шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс совместно с Александром Ву («Настоящая кровь»).

Действие трилогии, состоящей из романов «Задача трёх тел» (2006 г.), «Тёмный лес» (2008 г.) и «Конец смерти» (2010 г.), начинается в эпоху Культурной революции в КНР. История включает в себя множество тайн и загадок, связанных с масштабным военно-политическим заговором, целой чередой необъяснимых самоубийств учёных, виртуальной реальностью и неминуемым контактом с инопланетным разумом, который может обернуться гибелью человечества.

Автор литературного первоисточника выступит в качестве консультирующего продюсера будущего сериала. Среди исполнительных продюсеров значатся Райан Джонсон («Звёздные войны: Последние джедаи», «Достать ножи»), а также актёры Брэд Питт и Розамунд Пайк.