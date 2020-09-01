 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Видеообзор: Ghost of Tsushima Шоураннер «Пацанов» готовит короткометражку о приключениях Билли Бутчера Неделя игр на «КГ» — главные новости 29 июня — 5 июля Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по игре Fallout Марго Робби возглавит новых «Пиратов Карибского моря» от сценаристки «Хищных птиц»
8
СЕРИАЛЫ
393
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Шоураннеры «Игры престолов» экранизируют «Память о прошлом Земли» Лю Цысиня

Потоковый сервис Netflix приобрёл права на многосерийную экранизацию научно-фантастической трилогии «Память о прошлом Земли» китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Проектом в качестве сценаристов и исполнительных продюсеров займутся достославные шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс совместно с Александром Ву («Настоящая кровь»).

Действие трилогии, состоящей из романов «Задача трёх тел» (2006 г.), «Тёмный лес» (2008 г.) и «Конец смерти» (2010 г.), начинается в эпоху Культурной революции в КНР. История включает в себя множество тайн и загадок, связанных с масштабным военно-политическим заговором, целой чередой необъяснимых самоубийств учёных, виртуальной реальностью и неминуемым контактом с инопланетным разумом, который может обернуться гибелью человечества.

Автор литературного первоисточника выступит в качестве консультирующего продюсера будущего сериала. Среди исполнительных продюсеров значатся Райан Джонсон («Звёздные войны: Последние джедаи», «Достать ножи»), а также актёры Брэд Питт и Розамунд Пайк.

8 Обсудить
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино На Еву Грин подали в суд из-за срыва съёмок фильма— с неё хотят взыскать $ 130 млн
 
Эмилия Кларк рассказала о мужских привилегиях на съёмках «Игры престолов»
 
Кино Кайл Маклахлен: «Дюну» нужно снимать как «Игру престолов»

Тоже интересно

 
Кино Роскомнадзор может заблокировать «Яндекс.Видео» за пиратский контент
 
Кино «Союзмультфильм» жалеет, что продал Чебурашку японцам, и намерен вернуть его
 
Кино Джеймс Ганн срежиссирует новый «Отряд самоубийц» и полностью обновит актёрский состав
 
Кино «Кошки» — второй трейлер инфернального киномюзикла с Тейлор Свифт
 
Кино «Мстители: Финал» — первый трейлер
 
Игры Warcraft III: Reforged — анонс обновлённой версии Warcraft III
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Выйдут в сентябре

 
3 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
6 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
3Телеовощи – 355: Санитары Манхэттена
 
22Лазер-шоу «Три дебила» – 424: Обсуждение «Союза спасения» и обзора BadComedian
 
28Лазер-шоу «Три дебила» – 423: DC FanDome и фильмы про сильных женщин
 
14Ноль кадров в секунду – 331: DeadShotStroke
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru