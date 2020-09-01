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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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«Первобытный человек» Дженнди Тартаковски возвращается в октябре

Телеканал Adult Swim сообщает, что анимационный сериал Дженнди Тартаковски «Первобытный человек» готов вернуться на малые экраны. Как выяснилось, «взрослый» мультсериал от автора «Самурая Джека» разжился пятью свежими эпизодами, которые и начнут выходит в эфир с 4 октября.

Приключенческая экшен-драма рассказывает о суровых доисторических временах. Трагедия сводит вместе пещерного человека на заре эволюции и динозавра на грани вымирания. Так было положено начало, казалось бы, совершенно невозможной дружбе, не нуждающейся в словах. Объединившись, человек и динозавр получат шанс занять своё место в жестоком первобытном мире, который не терпит слабых.

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Первобытный человек
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