«Первобытный человек» Дженнди Тартаковски возвращается в октябре

Телеканал Adult Swim сообщает, что анимационный сериал Дженнди Тартаковски «Первобытный человек» готов вернуться на малые экраны. Как выяснилось, «взрослый» мультсериал от автора «Самурая Джека» разжился пятью свежими эпизодами, которые и начнут выходит в эфир с 4 октября.

Приключенческая экшен-драма рассказывает о суровых доисторических временах. Трагедия сводит вместе пещерного человека на заре эволюции и динозавра на грани вымирания. Так было положено начало, казалось бы, совершенно невозможной дружбе, не нуждающейся в словах. Объединившись, человек и динозавр получат шанс занять своё место в жестоком первобытном мире, который не терпит слабых.

Spear and Fang continue their journey together with five all-new episodes of Genndy Tartakovsky's Primal premiering Sunday, October 4 at 11:30pm ET/PT on #adultswim. Catch up on @hbomax pic.twitter.com/AhPmy0cHSk