Мистический триллер «Страна Рождества» Джо Хилла закрыт на втором сезоне

Кабельный канал AMC попрощался с мистическим триллером «Страна Рождества» по роману Джо Хилла. Сериал завершился на втором сезоне, о чём сообщил шоураннер проекта Джейми О’Брайен. Новость о закрытии его, конечно, опечалила, но он рад тому, что команде удалось завершить экранизацию литературного первоисточника. Предполагается, что третий сезон вышел бы за пределы книги, что вряд ли спасло бы его от крайне низких рейтингов.

Сериал рассказывал о молодой художнице Виктории Маккуин (Эшли Каммингс) с удивительным даром находить утерянное. Это умение вывело её на Чарли Мэнкса (Закари Куинто) — бессмертного монстра в человеческом обличье. Чудовище питается душами похищенных детей, отправляя их в созданную его воображением страну. Рискуя собственной жизнью, Виктория ищет способы одолеть древнее зло и освободить его несчастных жертв из ледяной тюрьмы вечного Рождества.

О’Брайен также занимался сценарной адаптацией и входил в команду исполнительных продюсеров вместе с Хиллом и Лорен Коррао. Производством заведовали AMC Studios и Tornante Television.