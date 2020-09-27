Новые сериалы 28 сентября — 4 октября

Сериальный мир понемногу оживает, и в ближайшее время зрителей ждут сразу четыре премьеры. В списке сериалов недели значатся романтическая драмеди «Эмили в Париже» с Лили Коллинз, историческая драма «Птица доброго Господа» с Итаном Хоуком, а также хоррор-антология «Страна монстров» и спин-офф «Ходячих мертвецов» с подзаголовком «Мир за пределами». Вдобавок на экраны возвращаются криминальная драма «Воин» от создателя «Банши» и анимационный сериал Дженнди Тартаковски «Первобытный человек».
Понедельник, 28 сентября
ужасы
В ролях Рэйчел Броснахэн, Трэвис Фиммел, Кристина Риччи, Джейкоб Баталон, Минг-На Вен, Таисса Фармига
Создатель Сэм Рэйми
Сериал представляет собой сборник коротких страшных историй, в основу которых легли всевозможные городские легенды из различных уголков США.
Среда, 30 сентября
Четверг, 1 октября
драма, Science Fiction
В ролях Трэвис Фиммел, Аманда Коллин, Абубакар Салим, Джордан Логран, Итан Хаззард, Винта Макграт
Создатель Аарон Гузиковски, Ридли Скотт
Первый сезон фантастического триллера завершится десятой серией The Beginning. Потоковый сервис HBO Max продлил сериал Ридли Скотта на второй сезон.
Пятница, 2 октября
комедия, драма, романтический
В ролях Лили Коллинз, Эшли Парк, Кейт Уолш, Филиппин Леруа-Болье, Сэмюэл Арнольд, Лукас Браво
Создатель Даррен Стар
Молодая и амбициозная Эмили Купер осуществляет свою мечту, отправившись работать в Париж. В столице моды её ждут многочисленные профессиональные вызовы, насыщенная личная жизнь, новые знакомства и море других приключений.
Комедийная мелодрама с Лили Коллинз в заглавной роли, вероятно, заинтересует поклонников мира моды. Тем более что события незамысловатого сюжета разворачиваются на фоне современного Парижа.
ужасы
В ролях Джонатан Такер, Майк Колтер, Келли Мари Трэн, Кейтлин Девер, Тэйлор Шиллинг, Роберта Колиндрес
Истории в декорациях современной Луизианы рассказывают о том, как встречи с разнообразными пугающими сущностями, включая вампиров, падших ангелов и оборотней, побуждают сломленных людей совершать отчаянные поступки в попытке исправить свою жизнь. И очень часто в этих случаях грань между человеком и зверем оказывается невероятно тонкой.
На экраны выходит очередная антология ужасов. Свежий сборник мистических историй от Hulu вряд ли может похвастаться новизной концепции, зато в актёрском составе у него несколько хорошо узнаваемых лиц.
драма, боевик, исторический
В ролях Эндрю Кодзи, Оливия Ченг, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер, Лэнгли Кирквуд
Создатель Джонатан Троппер
События разворачиваются после гражданской войны в китайском квартале Сан-Франциско. В центре истории — только что прибывший из Китая молодой мастер боевых искусств, которого втягивают в жестокую борьбу криминальных группировок.
комедия, спорт
В ролях Джейсон Судейкис, Ханна Уоддингем, Джуно Темпл, Джереми Свифт, Фил Данстер, Бретт Голдштейн
Создатель Билл Лоуренс, Джейсон Судейкис
Первый сезон одной из лучших комедий этого года завершится десятым эпизодом The Hope That Kills You. Потоковый сервис Apple TV+ продлил сериал на второй сезон.
Воскресенье, 4 октября
драма, исторический
В ролях Итан Хоук, Джошуа Калеб Джонсон, Давид Диггс, Стив Зан, Уайатт Рассел, Адам Шапиро
Создатель Итан Хоук
Экранизация исторического романа Джеймса Макбрайда рассказывает о юном невольнике Генри Шеклфорде из Канзаса, превратившегося в поле битвы между сторонниками и противниками рабства. Знакомство с легендарным аболиционистом Джоном Брауном навсегда меняет жизнь подростка, который сбегает из города, переодевшись в женское платье. Примкнув к Брауну, Генри принимает участие в знаменитом рейде на арсенал Харперс-Ферри. Провалившуюся вылазку считают одной из искр, разжегших гражданскую войну между Севером и Югом.
Итан Хоук выглядит невероятно убедительно в своей новой роли, а потому познакомиться с сериалом хотя бы ради его интерпретации Джона Брауна может оказаться совсем не лишним.
драма, триллер
В ролях Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту, Хэл Кампстон, Нико Торторелла, Аннет Махендру
Создатель Мэтт Негрете, Скотт М. Гимпл
В очередном многосерийном ответвлении «Ходячих» подростки из довольно благополучной и защищённой по меркам зомби-апокалипсиса общины отправляются в опаснейшее путешествие, чтобы отыскать отца главных героинь. Подростки собираются узнать, что стряслось с талантливым учёным, возможно, нашедшим лекарство от страшного вируса.
Создатели зомби-вселенной по комиксам Роберта Киркмана пробуют новый подход. Зрителей ждёт двухсезонный микс из приключений и подростковой драмы в условиях постапокалипсиса.
анимация, драма, экшен, приключения
В ролях Аарон Лапланте
В центре приключенческой экшен-драмы о доисторических временах — пещерный человек на заре эволюции и динозавр на грани вымирания. Необычная дружба, родившаяся из общей трагедии, является единственной надеждой на выживание в жестоком первобытном мире.
Технически это всё же не второй сезон, а пятисерийное продолжение первого, но перерыв между выходом первой и второй половины сезона составляет целый год.
фантастика, боевик, драма
В ролях Присцилла Квинтана, Оливер Денч, Рашель Банно, Джон Харлан Ким, Бен Рэдклифф, Банита Сандху
Создатель Марк А. Олтмэн
События разворачиваются в 2199 году. Потерявшая всё молодая женщина по имени Джакс обретает новую жизнь в тренировочной академии Земли, где она и её друзья учатся защищать галактику от инопланетных и внутренних угроз. Но как только связанные с её происхождением тайны начинают всплывать на поверхность, Джакс отправляется на поиски правды и ответа на вопрос, кто она для человечества — спасительница или орудие его уничтожения.