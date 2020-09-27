Новые сериалы 28 сентября — 4 октября

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Netflix

Молодая и амбициозная Эмили Купер осуществляет свою мечту, отправившись работать в Париж. В столице моды её ждут многочисленные профессиональные вызовы, насыщенная личная жизнь, новые знакомства и море других приключений.

Комедийная мелодрама с Лили Коллинз в заглавной роли, вероятно, заинтересует поклонников мира моды. Тем более что события незамысловатого сюжета разворачиваются на фоне современного Парижа.