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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Второму сезону «Ведьмака» подыскали нового Эскеля

В нестройных рядах профессиональных охотников на чудовищ вынужденная ротация — Ту Эрстед Расмуссен, за которым с начала года значилась партия Эскеля во втором сезоне «Ведьмака», выбыл из сериала. Ему уже подыскали замену, и крошить чудищ на просторах Континента отправился Бэзил Эйденбенц («Виктория»).

Расмуссену пришлось отказаться от съёмок в тёмном фэнтези из-за конфликта рабочих графиков, возникшего после того, как ранней весной всех распустили по домам на карантин.

Съёмки второго сезона экранизации книжного цикла Анджея Сапковского возобновились 17 августа, и Эйденбенц уже успел отсняться в нескольких сценах в роли друга детства и соратника Геральта из Ривии (Генри Кавилл). Эскель тоже принадлежит к школе Волка и, по описанию из книг, похож на Геральта как брат-близнец.

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Ведьмак
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