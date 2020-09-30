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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix готовит сериал про Конана-варвара

По информации портала Deadline, потоковый сервис Netflix запустил в производство многосерийное эпическое фэнтези о приключениях легендарного Конана-варвара. Видеосервис приобрёл эксклюзивные права на экранизацию книжной серии Роберта Ирвина Говарда и, по слухам, собирается построить на её основе полноценный франчайз из фильмов, сериалов и анимационных проектов — как многосерийных, так и полнометражных.

Сериалу уже подыскивают сценариста, шоураннера и режиссёра. Гадать, кого выберут в исполнители главной роли, конечно, можно, но пока рано — вряд ли новостей о кастинге стоит ждать в ближайшее время. Исполнительными продюсерами проекта выступят Фредрик Малмберг и Марк Уилер.

О каких именно приключениях культового воителя из Киммерии пойдёт речь в первой многосерийной адаптации, пока не сообщается.

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