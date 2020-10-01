Главную героиню в сериале «Мисс Марвел» сыграет дебютантка Иман Веллани

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийный супергеройский боевик «Мисс Марвел» празднует победу — после долгих и трудных поисков проекту удалось-таки отыскать идеальную кандидатку на титульную партию. Главную героиню в сериале Marvel Studios сыграет начинающая актриса Иман Веллани.

Официальным синопсисом сериал пока не обзавёлся, но известно, что главная героиня истории — девушка-подросток Камала Хан (Веллани), американка пакистанского происхождения. Она из религиозной семьи и проживает в Нью-Джерси. Главной суперсилой Камалы является способность растягивать и деформировать своё тело.

За сценарий отвечает шоураннер проекта Биша К. Али («Половое воспитание»). Первый сезон режиссируют постановщики «Плохих парней навсегда» Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а также Мира Менон («Каратель») и Шармин Обаид-Чиной.