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NBC подыскал актёров на роль Дуэйна Джонсона в комедии «Молодой „Скала“»

В январе телеканал NBC запустил в разработку комедийный сериал «Молодой „Скала“» — эдакое жизнеописание юных лет любимца публики Дуэйна Джонсона. В числе прочих в проект уже записались исполнители титульной партии — 15-летнего главного героя сыграет Брэдли Констант, а в «Скалу» в возрасте 18–20 лет перевоплотится Ули Латукефу («Марко Поло»).

Сериал, как несложно догадаться, щедро черпает вдохновение из личной биографии Джонсона и расскажет о его детстве и юности. Актёр планирует не ограничиваться камео, а появится в каждом эпизоде сериала. Возможно, в качестве рассказчика.

Первый сезон Джонсон продюсирует совместно с шоураннером «Трудностей ассимиляции» Нахнатчкой Кхан, написавшей сценарий пилотного эпизода в соавторстве с Джеффом Чангом. За производство отвечают Universal Television, Seven Bucks Productions и Fierce Baby Productions.

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Молодой „Скала“
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